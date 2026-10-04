Розы будут цвести еще пышнее в следующем году: что нужно сделать в октябре

Обрезка плетистых роз в октябре поможет подготовить кусты к зиме. Рассказываем, какие побеги следует удалить и как правильно сформировать растение.

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Как обрезать плетистые розы перед зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем обрезать плетистые розы в октябре

Как правильно провести осеннюю обрезку

Что делать после обрезки кустов

Октябрь - важный месяц для садоводов, стремящихся сохранить красоту своего сада до следующего весенне-летнего сезона. Известный британский садовод и ведущий популярного шоу Gardener's World Монти Дон рассказал о простой 15-минутной процедуре, которая поможет плетистым розам лучше подготовиться к новому сезону и сформировать больше здоровых цветов. Главред расскажет подробнее.

По информации издания Express, именно в середине осени стоит уделить внимание плетистым розам, растущим на заборах, шпалерах или арках. В то же время важно учитывать особенности конкретного вида роз, ведь время и способ обрезки зависят от того, на побегах какого года они цветут.

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Плетистые розы цветут на побегах, выросших той же весной, поэтому сейчас их можно сильно обрезать. А вот розы, которые цветут неоднократно (розы-рамблеры), цветут на побегах прошлого лета, поэтому их обрезают сразу после цветения, - объясняет Монти Дон.

Зачем обрезать плетистые розы осенью

Растение экономит ресурсы

Удаление отцветших, слабых и ненужных побегов помогает растению не тратить силы на лишний рост. Перед зимой питательные вещества направляются на поддержание жизнеспособности растения и подготовку к холодному периоду.

Снижается риск заболеваний

Удаление поврежденных и отмерших стеблей помогает поддерживать куст в надлежащем состоянии и уменьшает количество мест, где могут сохраняться возбудители грибковых заболеваний.

Ветви меньше повреждаются непогодой

Правильная формировка куста помогает избежать чрезмерного переплетения побегов. Это особенно важно перед зимой, когда сильный ветер, мокрый снег или обледенение могут повредить длинные ветки.

Видео о том, как правильно обрезать розы осенью, можно посмотреть здесь:

Как правильно обрезать розы в октябре

Процедура может занять от 15 до 30 минут в зависимости от размера куста и количества побегов. Перед работой следует подготовить острый и чистый секатор, а также перчатки.

Сначала удалите поврежденные побеги

Начните с сухих, больных или сильно переплетенных стеблей. Срезайте их до здоровой ткани. Если на срезе древесина выглядит здоровой, а не потемнела или повреждена, побег можно оставить.

Затем удалите слабые побеги

Слишком тонкие и слабые ветки, которые вряд ли смогут хорошо развиваться в следующем сезоне, лучше удалить. Это позволит растению не тратить ресурсы на малоперспективный рост.

Сформируйте основные ветви

Самые сильные побеги следует равномерно распределить по опоре - проволоке, шпалере, арке или другой конструкции. По возможности их фиксируют так, чтобы они не мешали друг другу и имели достаточно пространства для дальнейшего роста.

Укоротите боковые побеги

Боковые ветви, отходящие от основных стеблей и уже зацветшие, можно укоротить, оставив несколько почек. Однако конкретная степень обрезки зависит от сорта и особенностей цветения растения.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Что делать после обрезки

После завершения работы важно убрать опавшие листья и срезанные ветки из-под куста. Растительные остатки не стоит оставлять возле розы, особенно если на них есть признаки болезней.

Ухоженное и правильно сформированное растение лучше проветривается, а его побеги не так сильно переплетаются между собой. Осенняя обрезка и подготовка плетистой розы к зиме помогут сохранить куст здоровым и создать благоприятные условия для активного роста и цветения в следующем сезоне.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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