Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

Под ударами оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Запорожская области.

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Россия массово бьет по мостам в Киеве / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Главное из заявления Зеленского:

Россия ночью запустила по Украине 135 ударных дронов

В Сумах погиб человек, еще шесть получили ранения

Зеленский анонсировал важные договоренности с Германией

Российские войска в ночь и утром вновь массированно атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударами оказались Киев и сразу несколько областей страны. В результате атаки есть погибший и раненые, повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь российские войска запустили 135 ударных дронов, причем более 50 из них были реактивными.

видео дня

Под ударами оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Запорожская области.

Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве

По словам Зеленского, утром российский беспилотник вновь атаковал Северный мост в Киеве.

Президент также сообщил об атаке на склад медицинских препаратов в Сумах. В результате удара погиб один человек.

"Дронами атаковали обычный склад медицинских препаратов в Сумах. К сожалению, один человек погиб. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил глава государства.

В Днепре, по информации президента, удар пришелся по предприятию связи. Всего в результате российских атак ранения получили шесть человек.

Зеленский подчеркнул, что среди целей российских ударов снова оказались объекты, непосредственно связанные с повседневной жизнью украинцев.

"И среди главных целей этих террористов, как всегда, обычные жилые дома, критическая инфраструктура - всё, что составляет обычную повседневную жизнь", - заявил президент.

В ряде населенных пунктов после атак возникли перебои с электроснабжением. На местах попаданий и разрушений работают соответствующие службы.

Более 1900 ударных дронов за неделю

Зеленский также раскрыл масштабы российских воздушных атак на Украину за последнюю неделю.

По его словам, за этот период российские войска применили более 1900 ударных беспилотников, около 1700 управляемых авиабомб и 25 ракет.

Особое внимание президент обратил на резкое увеличение количества реактивных беспилотников. Только за неделю, согласно его заявлению, Россия применила более 800 реактивных дронов.

"Россия должна ответить за эту эскалацию", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал партнеров не оставлять Украину один на один с российскими воздушными атаками. По его словам, противодействие им требует совместных решений и дальнейшего укрепления украинской противовоздушной обороны.

Мерц прибыл в Киев: Зеленский анонсировал важные договоренности

На фоне очередной массированной атаки в Киев с визитом прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и ее вклад в защиту украинского воздушного пространства.

"Страны, которая последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов. Мы благодарны за всю поддержку", - заявил президент.

По его словам, во время визита стороны готовят новые решения, которые должны увеличить возможности Украины и Европы по защите от воздушных угроз.

"Будут важные договоренности между Украиной и Германией. Россию нужно останавливать вместе", - подчеркнул Зеленский.

Какие именно соглашения планируется заключить по итогам переговоров с Мерцем, президент в своем заявлении не уточнил.

Таким образом, визит немецкого канцлера проходит на фоне новой масштабной российской воздушной атаки и резкого роста применения реактивных беспилотников. Одной из центральных тем переговоров Киева и Берлина, судя по заявлению Зеленского, станет дальнейшее усиление возможностей Украины по защите от российских ударов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Страна-агрессор Россия днём 2 октября атаковала Харьков кабусами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что оккупанты нанесли удары по частным домам города. Один из вражеских КАБ попал в жилой дом.

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