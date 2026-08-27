Кратко:
- Что рассказала путинистка
- Как это касается ее семьи
Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева рассказала, когда именно в ее фашистском семействе наконец-то случится прибавление.
Как пишут российские пропагандисты, предательница Королева уже готова к роли бабушки.
"Буду нянчить, конечно. Я хорошей бабкой буду. Веселой, юморной, жизнерадостной" - сообщила путинистка в новом интервью.
Она также добавила, что внуки пока не входят в планы ее детей - сына Архипа и невестки Мелиссы. Невестка Королевой сейчас занимается сложным, тяжелым лечением. Ей предстоит перенести еще одну крайне серьезную и опасную хирургическую операцию на челюсти. Раньше завершения всех этих процедур от Глушко и Мелиссы ждать малышей точно не стоит.
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Спустя шесть лет после скандального отказа от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл вернулись на родину принца. Супруги приземлились в аэропорту Бирмингема, чтобы начать "продолжительное проживание" в Великобритании.
Ранее также в террористической России стало известно о смерти популярного актера "Казуса Кукоцкого" и "Хрусталёв, машину!" Юрия Цурило.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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