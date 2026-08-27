Наташа Королева поделилась новостями относительно своей семьи.

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Наташа Королева готовится стать бабушкой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Что рассказала путинистка

Как это касается ее семьи

Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева рассказала, когда именно в ее фашистском семействе наконец-то случится прибавление.

Как пишут российские пропагандисты, предательница Королева уже готова к роли бабушки.

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Тарзан и Королева часто смешат своим видом / Фото Instagram/koroleva__star

"Буду нянчить, конечно. Я хорошей бабкой буду. Веселой, юморной, жизнерадостной" - сообщила путинистка в новом интервью.

Она также добавила, что внуки пока не входят в планы ее детей - сына Архипа и невестки Мелиссы. Невестка Королевой сейчас занимается сложным, тяжелым лечением. Ей предстоит перенести еще одну крайне серьезную и опасную хирургическую операцию на челюсти. Раньше завершения всех этих процедур от Глушко и Мелиссы ждать малышей точно не стоит.

Мелиссе Глушко уже сделали две операции на челюсти / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

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О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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