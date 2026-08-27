РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

Россия пытается восполнить нехватку собственной армии, привлекая из Пхеньяна не только тысячи военнослужащих, но и разрушительные баллистические ракеты KN-30.

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Ракета KN-30, Путин с Ким Чен Ином, военные КНДР / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, KCTV, скриншот

О чем идет речь в материале:

Почему Россия просит КНДР о новых баллистических ракетах

Как северокорейские войска могут помочь РФ

Чем укрепление военного сотрудничества России и КНДР грозит Украине

Россия продолжает углублять военное сотрудничество с Северной Кореей и готовится получить новую помощь для войны против Украины. Москва ведет переговоры о поставках баллистических ракет, пусковых установок и дополнительного северокорейского контингента.

Главред выяснил, как Россия планирует использовать помощь КНДР в войне против Украины, какие северокорейские ракеты использует и чем это грозит украинцам.

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Какие ракеты Россия запрашивает у Северной Кореи

Россия ведет переговоры с Северной Кореей о новом пакете военной помощи в преддверии осенне-зимнего периода. Представитель ГУР Андрей Черняк рассказал в комментарии для Liga.net, что среди запрашиваемого - баллистические ракеты KN-30.

По оценкам украинской разведки, они могут быть примерно в три раза мощнее ракет KN-23/24. В то же время на данный момент ГУР не зафиксировало передачу KN-30 России.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Черняк отметил, что Кремль уже получил от Северной Кореи около 40 ракет KN-23/24. Две из них, по его словам, российские войска уже применили во время одной из недавних атак на Украину.

"Ракетный террор - часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктивных настроений и конфликтов внутри Украины. То есть агрессор таким образом давит на украинское общество, пытается подорвать нашу стойкость", - пояснил Черняк.

По его словам, окончательные масштабы военной помощи Северной Кореи России могут определиться в ходе сентябрьских переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Что известно о баллистических ракетах KN-30

По информации мониторинговых каналов, Россия могла получить от Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30, также известные как Hwasong-11C / Hwasong-11Da.

Это более тяжелая версия семейства Hwasong-11. Ориентировочная дальность ракет может составлять 600–900 км, а боевая часть - до 2,5 тонны. Также сообщается о варианте со сверхтяжелой боевой частью до 4,5 тонны.

KN-30 запускаются с тяжёлых мобильных пусковых установок 10×10 TEL, на которых размещаются две ракеты. Вероятно, вместе с ракетами РФ могла получить и соответствующие пусковые установки, поскольку KN-30 не совместимы со штатными ПУ российского "Искандера-М".

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C / Инфографика: Главред

Отдельную опасность представляет профиль полёта ракеты. KN-30 может использовать заниженную траекторию и маневрировать, что потенциально затрудняет её перехват системами ПРО.

По данным мониторинга, тяжелые 10×10 TEL могут уже развертываться в Воронежской области РФ для дальнейшего применения KN-30.

Сколько военных из КНДР может получить Россия

Россия также заинтересована в новом масштабном пополнении своих сил за счет северокорейских военных. По данным украинской разведки, Кремль рассчитывает получить от 30 до 50 тысяч военнослужащих КНДР. Ранее сообщалось и о планах по созданию отдельного ракетного подразделения численностью до 90 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовится принять еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, подготовка к их приему в Воронежской области велась еще с июня.

Зеленский также сообщал, что Пхеньян готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Президент подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины.

"Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение - дает им опыт реального применения оружия", - подчеркнул глава государства.

По его словам, полученный Пхеньяном опыт может представлять опасность для стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.

Сколько военных КНДР уже находится в России

По данным украинской военной разведки, как пишет ВВС, на территории России находится около 8,5–8,6 тысячи военнослужащих КНДР. Четыре сформированные из них бригады действуют в составе российской группировки войск "Север".

В то же время активного участия в боевых действиях в Украине они пока не принимают. Их основной задачей является прикрытие российской государственной границы.

В целом, по оценке ГУР, северокорейский контингент в России находится на ротационной основе. Через российские вооруженные силы уже прошли около 23–25 тысяч военнослужащих КНДР.

Безвозвратные потери северокорейского контингента, по данным украинской разведки, могут составить до трех тысяч человек, из которых до 1,5 тысячи - санитарные потери.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Зачем России новые северокорейские войска

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что главным преимуществом для России может стать возможность освободить собственные подразделения для отправки на украинский фронт. По его словам, даже если военные КНДР не будут пересекать украинскую границу, они могут прикрывать российские приграничные районы Курской, Брянской и Белгородской областей.

"Это позволит освободить часть российских войск для отправки их на фронт в Украину", - рассказал он в интервью Главреду.

Жданов отметил, что Москва уже использовала подобную тактику. Северокорейские подразделения привлекались к охране участков границы, после чего российские военные могли быть переброшены на Сумское и Харьковское направления.

Какие задачи могут выполнять военные КНДР

По словам Жданова, часть северокорейских военных Россия может задействовать для работы с артиллерией, реактивными системами залпового огня и ракетными комплексами. Отдельно эксперт обратил внимание на северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан" и пусковые установки баллистических ракет.

Еще одним направлением может стать использование беспилотников. Жданов предположил, что Россия может обучать северокорейских военных управлять ударными БПЛА и использовать их против украинских целей.

"РФ будет обучать часть северокорейцев навыкам управления беспилотниками и, вполне возможно, за счет массовости попытается создать такой дроновый террор, как в Херсоне, обучая операторов убивать мирных жителей", - предупредил Жданов.

Сколько операторов дронов КНДР направила в Россию

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в состав новой волны северокорейских войск входит подразделение беспилотников.

Общая численность военных КНДР в России, по его данным, составляет около 8500 человек. Среди них - около 400 операторов дронов.

Северокорейские военные в основном размещены в Курской области. В состав контингента также входят около тысячи инженеров и саперов. По словам Скибицкого, северокорейские операторы уже имеют опыт использования беспилотников.

"Многие из них уже имеют опыт, полученный в ходе предыдущих северокорейских миссий", - рассказал Скибицкий.

Он отметил, что дроны КНДР могут использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов по целям в Украине.

Может ли Россия использовать северокорейцев вместо мобилизации

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что привлечение граждан КНДР позволяет Кремлю высвободить собственные людские ресурсы без проведения новой открытой мобилизации.

Северокорейские военные и гражданские специалисты постепенно могут заменять россиян в различных сферах - от строительства фортификационных сооружений до работы на предприятиях.

"Они будут выполнять работу, которую должен был бы делать российский солдат, а он вместо этого пойдет воевать непосредственно на территории Украины", - отметил он в комментарии 24 Каналу.

По словам Жовтенко, в России уже находятся северокорейские инженерные подразделения, которые могут быть задействованы в строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Что Россия дает Северной Корее в обмен

Военное сотрудничество выгодно не только Москве. По словам Жовтенко, Пхеньян получает от России технологическую экспертизу, которая позволяет совершенствовать собственный ракетный арсенал.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Северокорейские ракеты, которые Россия применяет в войне против Украины, также могли повысить свою точность благодаря полученным на поле боя данным, техническим консультациям и российским компонентам. Жовтенко называет такой обмен опытом опасным для международной безопасности.

"Россия тестирует, а Северная Корея совершенствует свои разработки на основе полученного опыта", - заявил он.

По его мнению, углубление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может усилить напряженность не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Может ли Северная Корея передать России ещё больше оружия

Северная Корея продолжает готовиться к возможному дополнительному отправлению военных в Россию, однако признаков их скорого развертывания пока нет. В то же время Пхеньян продолжает поставлять Москве вооружение, в частности баллистические ракеты малой дальности, говорится в заявлении Министерства обороны Южной Кореи депутату Ю Ён Вону, которое цитирует Reuters.

Заявление прозвучало после того, как сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, опровергла информацию президента Украины Владимира Зеленского о возможном направлении в Россию до 50 тысяч северокорейских военных.

В то же время в Минобороны Южной Кореи заявляют, что Пхеньян продолжает поставлять России вооружение. Речь идет, в частности, о баллистических ракетах малой дальности.

По оценкам южнокорейской стороны, Северная Корея уже передала России более 15 миллионов артиллерийских боеприпасов, эквивалентных 152-миллиметровым снарядам. Кроме того, по данным разведки, северокорейские ракеты, используемые Россией в войне против Украины, могли стать более точными. Этому могли способствовать данные с поля боя, технические консультации и поставки компонентов со стороны России.

Какие ракеты сейчас разрабатывает Северная Корея

Минобороны Южной Кореи также сообщило, что разработка некоторых северокорейских баллистических ракет и реактивных систем залпового огня близится к завершению. По оценкам, эти системы предназначены для возможного использования в конфликте с Южной Кореей.

Отдельно в офисе депутата Ю Ён Вона отметили, что ракета средней дальности "Хвасон-12", способная достигать американской территории Гуам, готовится к оперативному развертыванию. По данным Минобороны Южной Кореи, межконтинентальные баллистические ракеты КНДР теоретически могут достигать материковой части США.

В то же время ключевые технологии, необходимые для полноценного применения таких ракет, остаются непроверенными. В частности, речь идет о способности боеголовки выдержать возвращение в атмосферу, поскольку все испытательные пуски проводились по наклонной траектории.

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О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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