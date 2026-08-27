Россия атаковала торговый центр в Харькове: есть погибший, пострадали люди

В ОВА сообщили о жертве атаки на торговый центр.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-atakovala-dronom-harkov-pod-udarom-tc-postradali-lyudi-10791767.html Ссылка скопирована

В результате атаки в Харькове пострадали люди / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное:

РФ атаковала Харьков беспилотником

Под удар попал торговый центр

В результате атаки есть погибший и пострадавшие

Страна-агрессор Россия среди белого дня 27 августа атаковала торговый центр в Основянском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Враг нанес удар по Харькову боевым дроном. По состоянию на 12:26 начинает поступать информация о пострадавших в результате удара. Их количество и состояние уточняются.

видео дня

"Пока известно о трех пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии", - сообщил Терехов в 12:32.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 12:39 известно об одном погибшем - 40-летнем мужчине. На месте работают все экстренные службы.

Обновлено: по состоянию на 12:55 работники ГСЧС ликвидируют последствия атаки РФ, а также проводится эвакуация людей. Все службы работают в усиленном режиме.

В 13:06 Синегубов заявил, что количество пострадавших в результате российского удара выросло до 4.

Чем опасны удары РФ по торговым центрам

Главред писал, что по словам советника президента Украины по технологическим вопросам Сергея "Флеша" Бескрестнова, россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры Украины.

Самое опасное, что после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут. Это касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

Удары РФ по Харькову и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 августа российский беспилотник атаковал пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту Лозовая – Харьков, на станции Лимановка.

Ранее стало известно, что 18 августа Россия нанесла удар по людному перекрестку в Печенегах на Харьковщине, в результате чего погибло много людей. Удар пришелся на место, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома.

Накануне, 6 августа, оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию ​​в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек пострадали.

Другие новости:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред