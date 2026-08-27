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Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывы

Анна Ярославская
27 августа 2026, 10:29обновлено 27 августа, 11:36
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Жителей города призвали находиться в укрытиях.
​ РФ атакует Киев реактивными дронами
​РФ атакует Киев реактивными дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети ​

Кратко:

  • Киев атакуют реактивные дроны
  • Работают силы ПВО

В четверг, 27 августа, в Киеве слышны автоматные очереди и звуки взрывов. На фоне атаки дронов в столице работают силы ПВО.

Мониторинговые каналы пишут об атаке реактивных дронов на Киев. Воздушные силы ВСУ сообщают, что вражеские ударные беспилотники продолжают хаотическое перемещение в воздушном пространстве над Киевом. Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

видео дня

"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до оглашения отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Киевляне прячутся в метро
Киевляне прячутся в метро / Фото: соцсети

11:35 Отбой воздушной тревоги.

11:22 В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.

11:09 Отбой воздушной тревоги.

11:07 В Печерском районе, где вражеский БпЛА упал на открытую территорию, произошло возгорание травы.

"Экстренные службы работают на месте. Атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр Кличко.

11:03 Новые взрывы в Киеве.

10:59 В Голосеевском районе мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь.

10:57 СМИ сообщают о прямом попадании реактивного "Шахеда" по стадиону Лобановского в Киеве.

Смотрите видео - Над стадионом Лобановского в Киеве видны клубы дыма после "прилета":

Скриншот

Смотрите видео - Падение обломков дрона в Киеве:

Скриншот

10:41 Взрыв прогремел в столице, сообщают очевидцы. Вероятно, это работа сил ПВО.

10:37 В Голосеевском районе фиксируется возгорание автомобиля в результате вражеской атаки. Пожар ликвидирован, сообщили в КГВА.

В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.

"Угроза продолжается. Находитесь в укрытиях", – предупредили киевлян.

10:33 Реактивный БпЛА на Чабаны в Киевской области.

10:31 Реактивные БпЛА на Бровары и в Вишневое.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака на Киев и область в ночь на 27 августа 2026

Как писал Главред, в ночь на 27 августа в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе дронов. После трех часов ночи появилась информация о баллистической ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения.

Всю ночь на 27 августа РФ атаковала и Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

В результате вражеской атаки на Киевскую область пострадали два жителя Бориспольского района. 15-летней девушке и 73-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте.

В Воздушных Силах ВС Украины, основными направлениями ударов этой ночью стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области. Читайте - сколько ракет и дронов было сбито.

Россия готовит новый массированный удар по Киеву

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщили мониторинговые каналы вечером 26 августа.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

"Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

Россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры, а после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут. Об этом заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Radio NV. По его словам, это касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

"Сейчас мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то ещё. И если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая для того, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал "Флеш".

Он призвал украинцев быть осторожными во время визитов в "Эпицентры".

"Эпицентр" - это не только магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", - заявил советник президента по технологическим вопросам.

По его словам, россияне не будут атаковать баллистическим оружием или десятком "Шахедов" небольшой магазин типа АТБ или "Форы", тогда как крупные торговые центры могут быть для них приоритетными целями.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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