Гусеницы исчезнут за считанные дни: огородник рассказал, чего они боятся больше всего

Эффективная защита огорода от гусениц и тли: когда опрыскивать растения, сколько ждать результата и почему важно обрабатывать нижнюю сторону листа.

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Как спасти урожай от гусениц: эффективный и безопасный способ обработки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от гусениц на капусте и томатах

Когда лучше опрыскивать огород от гусениц

Опасны ли органические средства для пчел и полезных насекомых

После нескольких дней дождей гусеницы могут буквально за ночь уничтожить часть огорода. Огородник и автор YouTube-канала The Millennial Gardener рассказал об органическом способе борьбы с вредителями и объяснил, когда проводить обработку, чтобы снизить риск для полезных насекомых.

По его словам, среди растений, которые можно защищать таким способом, - помидоры, перец, кабачки, огурцы, кукуруза, капустные и листовые культуры, а также фруктовые деревья. Особенно актуальным этот метод становится после длительных осадков, когда количество вредителей может резко возрасти.

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Главред выяснил, как избавиться от гусениц на огороде.

Как избавиться от гусениц на огороде

Самая большая проблема заключается в скорости, с которой вредители повреждают растения. Обнаружив первые дырки на листьях, огородник советует не откладывать борьбу.

"То, что делает гусениц такими разрушительными, - это то, что они, казалось бы, появляются из ниоткуда и практически за одну ночь уничтожают весь наш урожай. В один день у вас может быть идеальная грядка с капустой, брокколи, кукурузой, помидорами и кабачками, а на следующий - проснувшись, вы увидите дырки на листьях повсюду, и за два-три дня урожай может быть полностью уничтожен. "Когда мы замечаем первые признаки повреждения, нужно действовать быстро", - отметил огородник.

Именно поврежденные листья могут стать сигналом для срочной проверки растений. Часть гусениц можно собрать вручную, однако при массовом поражении этого может оказаться недостаточно.

Как действует биологический инсектицид кишечного действия

Для борьбы с вредителями огородник использует органический препарат на основе бактериальных ферментов (спиносад). По его словам, ключевая особенность средств такого типа заключается в том, что они должны попасть внутрь организма вредителя вместе с пищей, а не просто действовать при контакте.

"Моим любимым органическим инсектицидом для использования в саду, безусловно, является средство кишечного действия. И одно из моих любимых свойств этого препарата - то, что он не действует по принципу контактного отравления", - отметил огородник.

Препарат на основе спиносада, по словам специалиста, может применяться против широкого спектра насекомых. Речь идет не только о гусеницах, но и о ряде других вредителей, которые повреждают листья или питаются соком растений.

"Он специально действует на гусениц и взрослых бабочек, а также на жуков, минеров, тлей, трипсов, муравьев, паутинных клещей и других насекомых, которые кусают, грызут и высасывают соки. При правильном применении он действует именно на вредных насекомых и сводит к минимуму вред для полезных насекомых", - подчеркнул садовод.

Когда опрыскивать огород от гусениц

Время обработки имеет принципиальное значение. Органические растворы рекомендуют наносить на растения после захода солнца в сухую погоду, чтобы средство успело высохнуть на листьях.

"Чтобы средство было эффективным, его нужно применять на закате при сухой погоде. Тогда раствор высыхает на листьях растений, насекомые продолжают поедать листья, а после проглатывания гибнут примерно через один-два дня", - отметил огородник.

Во время дождя обработку проводить не стоит: осадки могут смыть средство с поверхности растений. Поэтому после нескольких дождливых дней нужно дождаться сухого вечера.

Важно также обеспечить достаточное покрытие листьев. Особое внимание следует уделить растениям, на которых уже заметны следы деятельности вредителей.

"Главное при опрыскивании - обеспечить очень хорошее покрытие. Мы хотим опрыскать их до такого состояния, чтобы с них капало, особенно те растения, на которых видны повреждения от гусениц, потому что это означает, что они где-то здесь находятся", - советует огородник.

Нужно ли опрыскивать нижнюю сторону листьев

Вредители могут прятаться не только на верхней поверхности листьев. Поэтому во время обработки важно не оставлять без внимания нижнюю часть растений.

"Обязательно обработайте нижнюю сторону листьев, ведь именно там обычно прячутся вредители и именно оттуда они высасывают сок из листьев", - предупреждает огородник.

Для высоких растений, в частности крупных томатных кустов, он использует аккумуляторный рюкзачный опрыскиватель. В то же время для небольшого огорода, по его словам, подойдет и ручное насосное устройство.

Через сколько дней погибают гусеницы после обработки

Не стоит ожидать, что все вредители исчезнут сразу после нанесения средства. Поскольку препарат на основе спиносада действует после поедания обработанных листьев, гусеницы могут оставаться активными некоторое время.

"Помните: биологическое средство действует при поедании. Гусеницы должны съесть листья, покрытые распылителем, и распылитель должен полностью высохнуть на листьях", - отметил огородник.

Первые результаты могут появиться в течение суток, но полный процесс занимает больше времени. Именно поэтому дополнительные повреждения на следующее утро не обязательно означают, что обработка была напрасной.

"Чтобы они погибли, потребуется примерно два дня - от одного до двух дней после поедания. Таким образом, весь процесс - от опрыскивания до того, как они съедят листья и погибнут, - обычно занимает около трех дней", - объясняет огородник.

Смотрите видео о том, через сколько дней погибают гусеницы после обработки:

Сколько раз обрабатывать растения от гусениц

Одной процедуры может быть недостаточно, поскольку препарат воздействует на активных вредителей, но не уничтожает будущие поколения, которые еще находятся на стадии яиц.

"Также имейте в виду, что это действует только на текущее поколение гусениц, которые именно сейчас активно поедают ваши растения. Поэтому если мы уничтожим нынешнее поколение гусениц, а где-то прячутся ещё яйца гусениц, то они вылупятся и снова заполонят растения", - отметил огородник.

Именно поэтому он рассматривает повторные обработки как часть борьбы с нашествием вредителей. По его схеме, процедуру можно повторить примерно через неделю, а затем еще раз.

"Поэтому, возможно, через семь дней придется повторно опрыскать растения, чтобы уничтожить следующее поколение, а затем, возможно, придется повторить процесс еще раз. Обычно большинство людей делают это три раза", - рассказал огородник.

Влияние биопрепаратов на полезных насекомых: что важно знать

Несмотря на органическое происхождение средства, полностью игнорировать возможное воздействие на полезных насекомых не стоит. По словам огородника, непосредственный контакт или попадание препарата в пищу полезных организмов может создавать риски.

"Теперь очень важно, чтобы я ничего не приукрашивал и был с вами абсолютно честен, прежде чем вы начнете использовать какое-либо подобное средство в своем саду. Действительно, даже при применении органического средства возможны определенные негативные последствия для полезных насекомых", - подчеркнул садовод.

Снизить риск, по его словам, помогает вечерняя обработка. В это время большинство полезных насекомых уже неактивны, а цветы многих растений закрываются.

"Однако мы можем смягчить эти проблемы, если подождем до захода солнца, чтобы опрыскать растения. Полезные насекомые, как правило, ведут дневной образ жизни и покидают наши сады на закате", - советует садовод.

Отдельно он рекомендует избегать прямого опрыскивания цветов, ведь именно они могут контактировать с опылителями.

Узкоспециализированная альтернатива от гусениц

Если основной проблемой на участке являются именно гусеницы и черви, огородник называет альтернативой биологические концентраты исключительно бактериального происхождения (на основе Bacillus thuringiensis (Bt)). Действие таких средств имеет значительно более узкую направленность.

"Поэтому, если вы беспокоитесь о вреде для полезных насекомых и хотите минимизировать риск, а единственной проблемой в вашем саду являются черви и гусеницы, в качестве альтернативы можно использовать бактериальный концентрат узкого спектра действия. Он токсичен исключительно для червей и гусениц", - отметил огородник.

В то же время выбор средства зависит от того, с какими именно вредителями приходится бороться. Для ситуаций, когда на растениях одновременно появляются различные виды насекомых, средство более широкого спектра действия будет эффективнее.

Как разводить биопрепараты и как долго действует защита

Концентрат перед использованием нужно развести в воде. При этом огородник отдельно подчеркивает необходимость соблюдать инструкцию именно того препарата, который был приобретен.

"Бактериальный концентрат следует разводить в воде и не смешивать с другими веществами, поскольку это натуральный биологический препарат. Всегда читайте инструкцию на упаковке приобретаемого продукта, чтобы соблюдать рекомендации по дозировке", - подчеркивает огородник.

Количество концентрата зависит от конкретного продукта, поэтому указанную в инструкции дозировку не стоит автоматически применять к другим торговым маркам.

Продолжительность действия препарата зависит от погодных условий. В сухую погоду средство может сохранять эффективность несколько дней, тогда как дождь его смывает.

"Кроме того, ещё одна причина, по которой я люблю использовать органические средства кишечного действия, - это то, что они обладают определённой стойкостью. Большинство органических спреев дают мгновенный эффект, но затем их действие ослабевает, они быстро разлагаются. Зато качественное биологическое средство может оставаться эффективным в течение трех-семи дней", - отметил огородник.

В жаркий период эффективность может быть более кратковременной из-за воздействия тепла и света. Осадки также снижают защитное действие средства, поэтому после сильного дождя растениям может потребоваться повторная обработка.

Для капустных и листовых культур в прохладное время года действие препарата, по словам специалиста, может длиться дольше. При этом окончательную дозировку и условия применения следует определять в соответствии с инструкцией конкретного средства.

Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

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Об источнике: The Millennial Gardener The Millennial Gardener - популярный американский YouTube-проект о садоводстве, огородничестве, выращивании фруктов и овощей, органическом земледелии и обустройстве домашнего пищевого леса. Канал создан в марте 2018 года. Автор рассказывает о собственном опыте выращивания растений в различных климатических условиях и стремится показать, как получать урожай даже там, где определенные культуры традиционно считаются сложными для выращивания. Основу контента составляют практические советы по выращиванию овощей, фруктовых деревьев, ягод и декоративных растений. На канале регулярно выходят материалы о помидорах, перце, огурцах, картофеле, луке, клубнике, голубике, инжире, цитрусовых, яблонях, грушах и других культурах. Отдельные направления - органическое садоводство, компостирование, мульчирование, подкормка, обрезка, защита растений от жары и мороза, обустройство теплиц и высоких грядок. Проект имеет значительную аудиторию: по данным аналитических сервисов, по состоянию на август 2026 года у The Millennial Gardener около 1,15 млн подписчиков, более 133 млн просмотров и более 1,07 тыс. видео. У канала также есть собственный сайт с дополнительными материалами о садоводстве.

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