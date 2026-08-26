Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

Издание отмечает, что до тех пор, пока Кремль не будет вынужден признать необратимость независимости Украины, боевые действия будут продолжаться.

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Atlantic Council назвал ключевое условие для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

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Кратко:

Война будет продолжаться, пока Путин не откажется от имперских целей

Переговорное урегулирование невозможно из-за намерений Кремля

Ставка Запада на компромисс названа стратегической ошибкой

Война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование в настоящее время невозможно - между намерениями Москвы и правом Украины на существование нет точки пересечения, сообщает Atlantic Council.

Материал, приуроченный ко Дню Независимости Украины, исходит из тезиса: Россия на протяжении веков была главным препятствием для украинской государственности. Для российского лидера подчинение Украины имеет личное измерение - распад СССР он трактует как историческую несправедливость, а своей целью видит восстановление империи.

От подрыва изнутри до открытой агрессии

Тактика Кремля менялась поэтапно. Сначала делали ставку на расшатывание страны изнутри, после провала этого сценария в 2014 году Россия перешла к вооруженному захвату части территорий, а впоследствии - к полномасштабному вторжению. Параллельно с этим ужесточалась риторика об отрицании права Украины на существование, а на оккупированных территориях РФ методично уничтожает следы украинского языка, культуры, истории и идентичности.

Именно этот фактический материал авторы считают главным аргументом против надежд на дипломатическое урегулирование.

"Хорошо задокументированные усилия России по искоренению украинской идентичности опровергают предположение, что нынешнее вторжение может завершиться какой-либо формой переговорного урегулирования. На самом деле не может быть никакого содержательного компромисса между геноцидными намерениями России и желанием Украины выжить. Украинское население прекрасно это понимает, что помогает объяснить, почему они продолжают бороться с таким мужеством и решимостью", - отмечают журналисты.

Цена осторожности союзников

Отдельный раздел посвящен позиции стран-партнеров. Многие из них, по оценке издания, по-прежнему отказываются признавать истинные цели Кремля, придерживаясь идеи договоренностей на основе взаимных уступок. Вместо того чтобы ориентироваться на военное поражение России, союзники пытаются дозировать помощь так, чтобы Украина выстояла, но Путин не получил повода для эскалации. Такой баланс авторы называют стратегической ошибкой, которая умножает потери Украины и одновременно создает угрозу для всего континента.

Пятый военный День Независимости издание рассматривает как точку, в которой борьба за реальный суверенитет еще не завершена.

"Имперские цели Путина вполне очевидны и отражают многовековое противодействие России украинской государственности. В таких условиях все разговоры о мирном переговорном процессе бессмысленны. Вместо этого западные лидеры должны признать, что пока Путин не будет вынужден принять необратимую реальность независимой Украины, война будет продолжаться", - подчеркивает Atlantic Council.

Как Трамп одним решением может положить конец войне

По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета и редактора независимого издания China-Russia Report Джозефа Вебстера, усиление давления на российский топливный сектор может стать одним из ключевых инструментов, способных изменить динамику войны против Украины.

По мнению американского аналитика, именно дефицит бензина внутри РФ способен создать для Кремля гораздо более серьёзные проблемы, чем многие предыдущие санкционные меры.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Война - последние новости

Как сообщал Главред, украинская сторона вместе с Соединенными Штатами и европейскими партнерами продолжает искать варианты прекращения войны, несмотря на заявления России о готовности продолжать боевые действия. Среди предложенных шагов - прекращение огня, отвод российских и украинских подразделений от линии соприкосновения и формирование буферной зоны.

Член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия намерена завершить войну против Украины до 2030 года.

В то же время руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что шансы России одержать победу в войне против Украины равны нулю, ведь страна-агрессор не смогла покорить Украину ни за три дня, ни за более чем четыре года полномасштабного вторжения.

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Об источнике: Atlantic Council Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая в основном исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией, близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

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