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Чем отмыть крышки банок от стойкого запаха: хитрый трюк хозяек

Мария Николишин
26 августа 2026, 12:00
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Запах еды оседает не на стекле, а на внутреннем лаковом покрытии и герметике крышки, поэтому моющее средство часто дает лишь временный результат.
Чем отмыть крышки банок от стойкого запаха: хитрый трюк хозяек
Почему запах впитывается в крышки банок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему запах остается на крышке, а не на банке
  • Как правильно мыть крышки от банок

Многие хозяйки используют банки и крышки к ним повторно. Такой подход позволяет сэкономить деньги на новой таре. Однако некоторые крышки сохраняют запах предыдущего содержимого, который трудно убрать.

Главред решил разобраться, чем помыть крышки банок, чтобы убрать неприятный запах.

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Почему крышка от банки впитывает запах

Запах чеснока, лука или острых специй остается не на стекле банки, а на ее крышке - и причина в материалах внутреннего слоя, а не в плохом моющем средстве, пишет Deccoria.

Снаружи крышка изготовлена из стали или алюминия, изнутри - покрыта защитным лаком и имеет гибкий герметизирующий слой, и именно эти тонкие пластиковые покрытия связывают молекулы запаха.

Механизм прост: химические соединения, выделяемые ферментированными продуктами, чесноком или специями, в виде микроскопических частиц удерживаются в воздухе внутри банки и оседают на дне крышки.

Часть из них постепенно проникает сквозь поверхность уплотнителя или лака - в пищевой инженерии это называют сорбцией. Часто вместе с запахом внутренний слой приобретает и цвет самого продукта.

Почему жирная пища - худший вариант для крышки

Лучше всего в материале задерживаются жирорастворимые соединения. Даже невидимый слой масла на уплотнителе действует как носитель аромата: чем жирнее продукт и чем дольше он хранился в банке, тем больше молекул успевает проникнуть во внутренний слой. Высокая температура дополнительно ускоряет их движение в материале.

Именно поэтому моющее средство не всегда дает результат с первого раза - оно эффективно удаляет поверхностные пятна, но частицы, которые уже проникли сквозь защитную пленку, высвобождаются постепенно. Отсюда и типичная ситуация, когда вымытая крышка снова начинает пахнуть после высыхания.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Как убрать стойкий запах с крышек

Прежде чем выбрасывать крышку, стоит попробовать замачивание. Самый простой вариант - налить в крышку средство для мытья посуды и оставить на ночь, а затем тщательно вымыть и высушить.

Также хорошо помогает сухая кофейная гуща. Благодаря пористой структуре она впитывает и нейтрализует неприятные запахи. Способ применения прост: кофейную гущу нужно насыпать на внутреннюю часть крышки и оставить на 24 часа.

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Об источнике: Deccoria

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