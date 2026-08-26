Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температура

После осеннего переезда вазоны должны пройти акклиматизацию.

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Комнатные цветы начинают страдать при температуре в +10…+12 °C / Коллаж: Главред: фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

При какой температуре нужно заносить цветы с балкона

Как правильно подготовить комнатные растения к переезду

Зачем устраивать карантин и снижать полив осенью

С наступлением осени перед любителями комнатных растений встает важный вопрос: когда пора переносить цветы с балкона в теплое помещение, чтобы они не пострадали от холода. Специалисты советуют не ориентироваться исключительно на календарь - многое зависит от региона, погоды и вида растения.

Как рассказали на YouTube-канале "Цветы в доме. Комнатные растения", многие цветы продолжают активно цвести на балконе даже в первый месяц осени. Однако ночные и дневные перепады температуры постепенно начинают негативно влиять на теплолюбивые культуры.

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Особенно важно не допускать снижения ночной температуры до +10…+12 °C. При таких условиях горшки с теплолюбивыми комнатными растениями уже стоит переносить в помещение. В первую очередь это касается тропических культур, декоративно-лиственных и цветущих растений.

При переохлаждении растения могут остановиться в росте, начать желтеть и сбрасывать листья. Особенно опасен холодный влажный грунт: после обильного полива корневая система может пострадать от низкой температуры и начать отмирать.

Еще одна проблема, которую могут спровоцировать осенние перепады температур, - мучнистая роса. На листьях появляется характерный белый налет, после чего пораженные участки буреют и засыхают. При первых признаках заболевания растение придется лечить специальными препаратами.

При этом далеко не все комнатные цветы одинаково чувствительны к холоду. Субтропические растения способны выдерживать более низкие температуры. Например, лимонам и мандаринам небольшое похолодание даже может быть полезно для формирования новых бутонов. Кактусы и другие суккуленты также достаточно спокойно переносят прохладную погоду.

Важно учитывать климат региона. В некоторых областях устойчивые ночные заморозки начинаются уже в начале сентября, тогда как на юге тепло может сохраняться до ноября. Поэтому точная дата переезда цветов с балкона в дом будет зависеть от местных погодных условий.

Можно ли оставлять растения на зиму на открытом балконе

Что касается зимовки, то на открытом балконе комнатные декоративные растения оставлять нельзя. На утепленном застекленном балконе при стабильной температуре около +12…+15 °C могут зимовать некоторые культуры, среди которых цитрусовые, кактусы, камелии и отдельные хвойные растения. При таких же условиях можно хранить некоторые луковичные культуры, предварительно подготовив их к зимнему периоду.

Смотрите видео - Когда заносить цветы с балкона в дом:

Как без стресса вернуть комнатные растения в помещение в конце лета

Как пишет Martha Stewart, после лета, проведенного на свежем воздухе под ярким солнцем, комнатным растениям бывает непросто привыкнуть к жизни в помещении. Резкая смена уровня освещения может привести к пожелтению и опадению листьев. Растение может просто оказаться не в состоянии поддерживать всю листву, которую нарастило при более интенсивном освещении на улице.

Особенно чувствительные растения можно за одну-две недели до переезда поставить в более затененное место на улице. Например, подойдет участок под деревом или северная сторона дома.

"Лучше акклиматизировать растения до того, как вы занесете их в помещение", - советует Лиза Элдред Стейнкопф, основательница The Houseplant Guru и автор книги "Комнатные растения".

По ее словам, этот процесс похож на постепенное привыкание растений к солнцу весной: нельзя просто поставить цветок под прямые солнечные лучи и ожидать, что его листья не получат ожогов.

Внимательно осмотрите растения на наличие вредителей

Перед тем как занести растение в дом, его необходимо тщательно осмотреть. На растениях, которые провели лето на улице, могут скрываться вредители, которых с первого взгляда заметить довольно сложно.

Особое внимание следует уделить нижней стороне листьев, стеблям, местам соединения листьев со стеблями и поверхности почвы.

Не забудьте осмотреть и нижнюю часть горшка. Именно там, а также внутри дренажных отверстий, могут прятаться вредители.

Крупные растения перед возвращением в дом рекомендуется тщательно промыть из шланга или под душем, удалить сухие листья и другой мусор, а при обнаружении вредителей провести обработку.

Специалист по комнатным растениям и отмеченный наградами садовод Бекс Клэр Хэмелл обращает внимание на распространенных вредителей комнатных растений - мучнистого червеца, щитовку, трипсов, тлю и клещей. При обнаружении заражения растения необходимо тщательно обработать.

Даже если вредителей визуально не видно, специалисты рекомендуют профилактически опрыскать растения инсектицидным мылом, тщательно обработав обе стороны листьев и труднодоступные места, где насекомые могут прятаться.

Если растение явно заражено вредителями, его необходимо обработать и оставить на карантине, а не ставить рядом со здоровыми цветами.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Дайте новым растениям время на карантин

Даже самый тщательный осмотр не гарантирует, что на растении не осталось вредителей. Поэтому цветы, которые провели лето на улице, желательно на несколько недель отделить от остальных комнатных растений.

Стейнкопф советует по возможности разместить их в отдельном помещении, где за ними можно будет наблюдать в течение нескольких недель. Это поможет убедиться, что вместе с растениями в дом не проникли нежелательные вредители.

Учитывайте летний прирост

За лето растения могут заметно разрастись. Поэтому цветок, который идеально помещался в комнате в мае, к сентябрю может оказаться слишком большим.

При необходимости перед возвращением в дом растения можно обрезать. А слишком разросшиеся экземпляры можно использовать для получения новых растений - например, заготовить черенки или разделить куст.

Обеспечьте растения достаточным количеством света

После переезда найдите для каждого растения самое светлое место в доме - желательно возле окна, которое получает много естественного света. Если его недостаточно, облегчить адаптацию поможет фитолампа.

При возвращении в помещение растения обычно получают значительно меньше света, а световой день становится короче. Некоторые виды, например фикусы, особенно известны тем, что сбрасывают листья после смены места.

Поэтому хорошее освещение возле окна или дополнительная подсветка помогут растениям легче пережить переход к комнатным условиям.

После переезда сократите полив

После перемещения в дом потребности растения в воде меняются. Более короткий световой день, меньшее количество света, прохладная температура и замедление роста приводят к тому, что растение начинает медленнее расходовать влагу. Особенно это касается суккулентов и кактусов.

Эксперты рекомендуют значительно сократить полив и не стимулировать активный рост, если растению не хватает света.

В целом, лучше не придерживаться строгого графика полива. Регулярно проверяйте состояние растения и влажность почвы и корректируйте количество воды в зависимости от индивидуальных потребностей конкретного цветка.

Не пугайтесь нескольких опавших листьев

Даже при правильном уходе после переезда часть листьев может опасть - это нормально. Возвращение в дом является серьезной сменой условий, и растениям требуется время на адаптацию.

Главное - не пытаться любой ценой сохранить каждый лист. Гораздо важнее сделать переход постепенным: занести растения в дом до опасного похолодания, заранее приучить их к меньшему освещению, обеспечить достаточное количество света в помещении, тщательно проверить на вредителей и дать цветам время освоиться.

Как писал Главред, плесень в ванной возникает из-за влажности и отсутствия вытяжки, но четыре вида растений поглощают лишнюю влагу и очищают воздух.

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Об источнике: Youtube-канал "Цветы в доме. Комнатные растения" На Youtube-канал "Цветы в доме. Комнатные растения" подписаны 487 тысяч человек. На канале можно найти много полезной информации о комнатных цветах: как правильно за ними ухаживать, как пересаживать и размножать, куда поставить и многое другое.

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