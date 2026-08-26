Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Деформация колёс в сценах погони - не оплошность художников, а специально использованный приём, унаследованный анимацией от старых фотоаппаратов.

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Почему в СССР в мультфильмах колеса автомобилей были овальными / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Круглое колесо в кадре выглядит статично

Вытянутое колесо создает ощущение скорости

3D-анимация до сих пор использует этот же прием

Овальные, вытянутые и размытые колеса автомобилей в мультфильмах - это не ошибка художников, а сознательный технический прием. Аниматоры деформировали колеса именно в сценах погонь и гонок, чтобы зритель физически ощутил скорость движения, пишет Oboz.ua.

У этого приёма есть собственное название - smear, или "смаз". Его суть в том, что объект во время очень быстрого движения на нескольких кадрах специально растягивают или искажают.

Причина проста: круглое колесо даже на автомобиле, мчащемся на большой скорости, на отдельном рисунке все равно выглядит неподвижным. Как только колесо делают вытянутым, наклоненным или размытым, сцена сразу воспринимается как динамичная.

Это была особенность не только советской мультипликации. Эффект можно увидеть и в "Ну, постой!", и в мультфильмах о коте Леопольде, и во многих западных анимационных фильмах.

Идея пришла из фотографии, а не из рисунка

Задолго до появления анимационных погонь похожий эффект возникал сам по себе на снимках быстро движущихся автомобилей. В начале XX века часть фотоаппаратов работала на шторно-щелевом затворе: кадр экспонировался не целиком одновременно, а постепенно.

Если машина в этот момент двигалась, она успевала изменить положение, пока камера фиксировала разные части изображения. Из-за этого круглые колеса на готовом снимке выглядели наклоненными и овальными.

Самый известный пример - фотография Жака-Анри Лартига, сделанная в начале XX века во время автомобильных гонок. На ней колеса гоночной машины сильно деформированы, а элементы фона тоже кажутся наклоненными.

Реалистичность оказалась менее убедительной, чем преувеличение

Аниматоры обратили внимание, что такая деформация точно передает ощущение бешеной скорости, и начали применять её уже намеренно. В мультфильмах этот эффект часто усиливали: колеса не просто становились овальными, а подпрыгивали, вытягивались или почти полностью превращались в размытое пятно. Приоритетом была не физическая точность, а ощущение движения.

От этой логики не отказалась и компьютерная анимация. 3D-модель позволяет абсолютно точно показать вращение круглого колеса, но именно такая реалистичность нередко выглядит недостаточно динамично - поэтому художники до сих пор используют размытие, преувеличение и намеренную деформацию объектов.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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