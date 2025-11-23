Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

Эксперт советует проверять давление ежемесячно и обновлять колпачки.

В каких случаях закачивание шин азотом действительно приносит пользу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Как понять, что шина действительно заправлена азотом

Почему колпачки следует обновлять после сезонной замены шин

В каких ситуациях азот в шинах действительно оправдан

Большинство замечали на вентиле шины маленький зеленый колпачок, это не просто декоративный элемент.

Главред решил рассказать, почему на некоторых шинах автомобилей установлены маленькие зеленые колпачки и что они означают.

Как сообщает портал Telegrafi, такой колпачок сигнализирует о том, что шину закачали азотом, а не обычным воздухом.

Почему используют азот в шинах

Азот в шинах применяют не первый год, главное его преимущество - стабильность давления. В обычном воздухе около 78% азота, остальное - кислород и водяной пар. Именно водяной пар вызывает колебания давления при изменении температуры. В азоте его почти нет, поэтому шина сохраняет давление более равномерно, что особенно важно для спортивных авто, грузовиков и авиации.

Автослесарь объясняет:

"На обычных дорогах разница почти незаметна, но для трековых заездов или интенсивного коммерческого транспорта азот в шинах действительно имеет смысл".

Важные нюансы

В то же время стоит помнить: даже если шину закачивали азотом, со временем в ней накапливается и обычный воздух - например, из-за подкачки на стандартных станциях. Поэтому зеленый колпачок не всегда гарантирует 100% азот.

Рекомендации эксперта для водителей:

Проверяйте, действительно ли шину заполняли азотом, если видите зеленый колпачок.

Не смешивайте воздух и азот без необходимости.

Контролируйте давление ежемесячно - даже азот не спасает от естественного падения.

После сезонной замены шин обновляйте колпачки, чтобы избежать путаницы.

Об источнике: "Telegrafi" Telegrafi.com является одним из крупнейших новостных порталов на албанском языке, предлагающий оперативные новости, советы, анализы и материалы из разных сфер жизни, включая политику, экономику, общественные события, технику, спорт, культуру и другие темы.

