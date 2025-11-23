Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

Вы узнаете:
- Как понять, что шина действительно заправлена азотом
- Почему колпачки следует обновлять после сезонной замены шин
- В каких ситуациях азот в шинах действительно оправдан
Большинство замечали на вентиле шины маленький зеленый колпачок, это не просто декоративный элемент.
Главред решил рассказать, почему на некоторых шинах автомобилей установлены маленькие зеленые колпачки и что они означают.
Как сообщает портал Telegrafi, такой колпачок сигнализирует о том, что шину закачали азотом, а не обычным воздухом.
Почему используют азот в шинах
Азот в шинах применяют не первый год, главное его преимущество - стабильность давления. В обычном воздухе около 78% азота, остальное - кислород и водяной пар. Именно водяной пар вызывает колебания давления при изменении температуры. В азоте его почти нет, поэтому шина сохраняет давление более равномерно, что особенно важно для спортивных авто, грузовиков и авиации.
Автослесарь объясняет:
"На обычных дорогах разница почти незаметна, но для трековых заездов или интенсивного коммерческого транспорта азот в шинах действительно имеет смысл".
Важные нюансы
В то же время стоит помнить: даже если шину закачивали азотом, со временем в ней накапливается и обычный воздух - например, из-за подкачки на стандартных станциях. Поэтому зеленый колпачок не всегда гарантирует 100% азот.
Рекомендации эксперта для водителей:
- Проверяйте, действительно ли шину заполняли азотом, если видите зеленый колпачок.
- Не смешивайте воздух и азот без необходимости.
- Контролируйте давление ежемесячно - даже азот не спасает от естественного падения.
- После сезонной замены шин обновляйте колпачки, чтобы избежать путаницы.
