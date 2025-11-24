Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

Абсолютным чемпионом рейтинга стал Porsche.

Рейтинг авто с лучшей защитой кузова / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Какие модели авто с оцинкованным кузовом

Какие марки машин гниют

Бюджетные авто, которые ржавеют

Шведский журнал Vi Bilägare обнародовал результаты масштабного исследования, которое на протяжении трех десятилетий анализирует устойчивость автомобилей к коррозии. В этом году эксперты проверили более 500 моделей и обнаружили разительные контрасты между брендами, пишет Avtomob.

Лидеры рейтинга

Абсолютным чемпионом стал Porsche, который получил максимальные 5 баллов. Высокие оценки также получили:

Jaguar - 4,7 балла

Nio (Китай) - 4,5 балла

BMW, Audi, Mini - более 4 баллов

Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Seat - стабильные результаты благодаря оцинкованным панелям и многослойным покрытиям.

Аутсайдеры

На другом полюсе оказалась Honda с всего 1,8 балла. Слабые показатели продемонстрировали:

Ford, Toyota - по 2,2 балла

DS, Fiat, Hongqi, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lynk & Co, Range Rover - по 2 балла. Эксперты объясняют низкие результаты недостаточной защитой днища и внутренних полостей кузова.

Старые модели

Исследование охватило и автомобили предыдущих лет:

Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (2012-2015), Peugeot 1007 - всего 1 балл

Mazda, Honda, Toyota - в основном 2 балла

Советы экспертов

Специалисты отмечают: регулярная профилактика - ключ к долговечности. Важно обрабатывать полости, обновлять защиту днища и очищать дренажные каналы в сертифицированных сервисах. Непрофессиональное вмешательство, например блокировка сливных отверстий, может лишь ускорить появление ржавчины.

Откуда берется коррозия на машинах? Коррозия на автомобилях - это процесс разрушения металла под воздействием влаги, соли, реагентов и кислорода. Чаще всего ржавчина образуется на порогах, арках колес, днище, крыльях и местах с поврежденным лакокрасочным покрытием. Коррозия может быть поверхностной (легко устраняется) или глубокой, когда металл прорезается насквозь и требует сварочных работ. Причинами коррозии чаще всего являются плохой уход, отсутствие антикоррозийной обработки, агрессивный климат и дорожные соли. Регулярная мойка, осмотр, обработка антикором и своевременное восстановление ЛКП помогают значительно замедлить процесс и продлить "жизнь" кузова.

