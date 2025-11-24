Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

Ключевое:
- Какие модели авто с оцинкованным кузовом
- Какие марки машин гниют
- Бюджетные авто, которые ржавеют
Шведский журнал Vi Bilägare обнародовал результаты масштабного исследования, которое на протяжении трех десятилетий анализирует устойчивость автомобилей к коррозии. В этом году эксперты проверили более 500 моделей и обнаружили разительные контрасты между брендами, пишет Avtomob.
Лидеры рейтинга
Абсолютным чемпионом стал Porsche, который получил максимальные 5 баллов. Высокие оценки также получили:
Jaguar - 4,7 балла
Nio (Китай) - 4,5 балла
BMW, Audi, Mini - более 4 баллов
Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Seat - стабильные результаты благодаря оцинкованным панелям и многослойным покрытиям.
Аутсайдеры
На другом полюсе оказалась Honda с всего 1,8 балла. Слабые показатели продемонстрировали:
Ford, Toyota - по 2,2 балла
DS, Fiat, Hongqi, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lynk & Co, Range Rover - по 2 балла. Эксперты объясняют низкие результаты недостаточной защитой днища и внутренних полостей кузова.
Старые модели
Исследование охватило и автомобили предыдущих лет:
Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (2012-2015), Peugeot 1007 - всего 1 балл
Mazda, Honda, Toyota - в основном 2 балла
Советы экспертов
Специалисты отмечают: регулярная профилактика - ключ к долговечности. Важно обрабатывать полости, обновлять защиту днища и очищать дренажные каналы в сертифицированных сервисах. Непрофессиональное вмешательство, например блокировка сливных отверстий, может лишь ускорить появление ржавчины.
Также стоит знать:
- Аккумулятор садится "на ровном месте" - что "высасывает" заряд даже выключенного авто
- Уничтожит двигатель и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике
- Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения
Откуда берется коррозия на машинах?
Коррозия на автомобилях - это процесс разрушения металла под воздействием влаги, соли, реагентов и кислорода. Чаще всего ржавчина образуется на порогах, арках колес, днище, крыльях и местах с поврежденным лакокрасочным покрытием. Коррозия может быть поверхностной (легко устраняется) или глубокой, когда металл прорезается насквозь и требует сварочных работ.
Причинами коррозии чаще всего являются плохой уход, отсутствие антикоррозийной обработки, агрессивный климат и дорожные соли. Регулярная мойка, осмотр, обработка антикором и своевременное восстановление ЛКП помогают значительно замедлить процесс и продлить "жизнь" кузова.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред