Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше

Мария Николишин
14 ноября 2025, 16:34
Покупка такого автомобиля может стать серьезной финансовой ловушкой.
Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше
Вы узнаете:

  • Как появляются дизельные автомобили в Польше
  • Почему их не стоит покупать

Украинцы часто покупают подержанные автомобили, которые привозят из-за границы. Считается, что они имеют лучшее техническое состояние. Однако, это не всегда так.

Главред решил разобраться, где не стоит покупать подержанные дизельные авто.

Какие авто не стоит покупать в Польше

Interia рассказывает, что анализ польского рынка подержанных авто показывает, что дизельные модели являются наиболее изношенными транспортными средствами с высокой вероятностью фальсификации пробега.

По словам экспертов, 70% дизельных авто в Польше уже импортированы, а каждый четвертый такой автомобиль имеет историю серьезного столкновения.

"На вторичном рынке Польши до сих пор доминируют двигатели внутреннего сгорания (94%), но именно дизельные автомобили (44% рынка) являются наиболее изношенной и проблематичной категорией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний возраст дизельных авто составляет 16 лет, а средний пробег достигает 274 000 км. Это почти на 100 000 км больше, чем у бензиновых аналогов, что свидетельствует о значительно более высокой степени эксплуатации.

Почему не стоит покупать дизельные авто в Польше

Известно, что дизельные автомобили часто поступают в Польшу из Западной Европы (Германии, Бельгии, Франции), где они вытесняются из-за экологических норм и изменений в предпочтениях потребителей.

"Дизельные двигатели еще пользуются большим спросом, но тенденции, наблюдаемые в Польше, показывают, что этот транспорт находится на завершении своего срока службы. Покупка такого автомобиля может стать серьезной финансовой ловушкой", - подчеркивают эксперты.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

