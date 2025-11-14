Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше

Вы узнаете:
Украинцы часто покупают подержанные автомобили, которые привозят из-за границы. Считается, что они имеют лучшее техническое состояние. Однако, это не всегда так.
Главред решил разобраться, где не стоит покупать подержанные дизельные авто.
Какие авто не стоит покупать в Польше
Interia рассказывает, что анализ польского рынка подержанных авто показывает, что дизельные модели являются наиболее изношенными транспортными средствами с высокой вероятностью фальсификации пробега.
По словам экспертов, 70% дизельных авто в Польше уже импортированы, а каждый четвертый такой автомобиль имеет историю серьезного столкновения.
"На вторичном рынке Польши до сих пор доминируют двигатели внутреннего сгорания (94%), но именно дизельные автомобили (44% рынка) являются наиболее изношенной и проблематичной категорией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний возраст дизельных авто составляет 16 лет, а средний пробег достигает 274 000 км. Это почти на 100 000 км больше, чем у бензиновых аналогов, что свидетельствует о значительно более высокой степени эксплуатации.
Почему не стоит покупать дизельные авто в Польше
Известно, что дизельные автомобили часто поступают в Польшу из Западной Европы (Германии, Бельгии, Франции), где они вытесняются из-за экологических норм и изменений в предпочтениях потребителей.
"Дизельные двигатели еще пользуются большим спросом, но тенденции, наблюдаемые в Польше, показывают, что этот транспорт находится на завершении своего срока службы. Покупка такого автомобиля может стать серьезной финансовой ловушкой", - подчеркивают эксперты.
