Грязнее, чем сиденье унитаза: где в салоне авто настоящий рассадник бактерий

Распространенные ошибки во время уборки авто приводят к накоплению бактерий.

Руль авто грязнее, чем сиденье унитаза / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Насколько грязным может быть руль автомобиля

Какие виды бактерий могут содержаться на руле авто

Какие средства подходят для очистки руля от бактерий

Многие водители даже не подозревают, насколько грязным может быть их авто. Даже при регулярном мытье и уборке внутри остаются места, где накапливаются бактерии и плесень.

Эксперт по уходу за автомобилями Кэти Ньюман в комментарии Daily Express объяснила, что на среднестатистическом руле может содержаться больше микробов, чем на сиденье общественного унитаза. Исследования выявили сотни видов бактерий, в том числе кишечную палочку и стафилококк.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует всегда иметь под рукой небольшую бутылочку дезинфицирующего средства для рук и пользоваться им каждый раз после возвращения в автомобиль, перед тем как касаться руля.

Для очистки руля подойдет салфетка из микрофибры и спрей для очистки. Для более стойких загрязнений можно использовать обезжириватель и зубную щетку.

Особое внимание стоит уделять подстаканникам, где скапливается пыль, грязь и потенциальная плесень от разлитых напитков. Из-за глубоких углублений это место становится идеальной средой для бактерий и одновременно сложным для очистки.

Процесс очистки подстаканников:

Удалите остатки мусора. Протрите поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством. Для стойких загрязнений используйте зубную щетку. Очень липкие остатки предварительно замочите теплой мыльной водой на несколько минут, затем протрите и повторите при необходимости.

Регулярная уборка и обработка антисептиком помогают поддерживать автомобиль в гигиеническом состоянии и уменьшают риск распространения бактерий.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, птичий помет на авто опасен, поскольку он содержит кислоту, которая может повредить лакокрасочное покрытие и оставить пятна или коррозию. Эксперты советуют быстро удалять грязь с помощью уксусного раствора.

Также британский журнал Autocar составил топ-10 самых надежных и долговечных двигателей в истории автомобилестроения. Среди лидеров Ford Modular V8, Ford Kent/Valencia, Ford Windsor.

Кроме этого, запустить автомобиль без аккумулятора с помощью "push-старта" возможно только на машинах с механикой, без электронного ручника и системы старт-стоп. Для авто с автоматом или электронным впрыском топлива трюк опасен и обычно не срабатывает.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

