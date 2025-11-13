Грязнее, чем сиденье унитаза: где в салоне авто настоящий рассадник бактерий

Вы узнаете:
- Насколько грязным может быть руль автомобиля
- Какие виды бактерий могут содержаться на руле авто
- Какие средства подходят для очистки руля от бактерий
Многие водители даже не подозревают, насколько грязным может быть их авто. Даже при регулярном мытье и уборке внутри остаются места, где накапливаются бактерии и плесень.
Эксперт по уходу за автомобилями Кэти Ньюман в комментарии Daily Express объяснила, что на среднестатистическом руле может содержаться больше микробов, чем на сиденье общественного унитаза. Исследования выявили сотни видов бактерий, в том числе кишечную палочку и стафилококк.
Чтобы минимизировать риски, эксперт советует всегда иметь под рукой небольшую бутылочку дезинфицирующего средства для рук и пользоваться им каждый раз после возвращения в автомобиль, перед тем как касаться руля.
Для очистки руля подойдет салфетка из микрофибры и спрей для очистки. Для более стойких загрязнений можно использовать обезжириватель и зубную щетку.
Особое внимание стоит уделять подстаканникам, где скапливается пыль, грязь и потенциальная плесень от разлитых напитков. Из-за глубоких углублений это место становится идеальной средой для бактерий и одновременно сложным для очистки.
Процесс очистки подстаканников:
- Удалите остатки мусора.
- Протрите поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством.
- Для стойких загрязнений используйте зубную щетку.
- Очень липкие остатки предварительно замочите теплой мыльной водой на несколько минут, затем протрите и повторите при необходимости.
Регулярная уборка и обработка антисептиком помогают поддерживать автомобиль в гигиеническом состоянии и уменьшают риск распространения бактерий.
Как ранее сообщал Главред, птичий помет на авто опасен, поскольку он содержит кислоту, которая может повредить лакокрасочное покрытие и оставить пятна или коррозию. Эксперты советуют быстро удалять грязь с помощью уксусного раствора.
Также британский журнал Autocar составил топ-10 самых надежных и долговечных двигателей в истории автомобилестроения. Среди лидеров Ford Modular V8, Ford Kent/Valencia, Ford Windsor.
Кроме этого, запустить автомобиль без аккумулятора с помощью "push-старта" возможно только на машинах с механикой, без электронного ручника и системы старт-стоп. Для авто с автоматом или электронным впрыском топлива трюк опасен и обычно не срабатывает.
