Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

Чтобы автомобиль прослужил дольше, нужен уход и правильные условия вождения.

Какие авто считаются надежными / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие автомобили считаются самыми надежными

Какие авто могут проехать 600 000 километров

Большинство людей считают, что пробег 300 000 километров на автомобиле является очень большим, а потому такие транспортные средства уже будто "отжили свое", но это не так. Есть автомобили, которые могут преодолеть вдвое большее расстояние.

Главред решил разобраться, какие автомобили могут проехать 600 000 километров.

Может ли авто проехать 600 000 километров без ремонта

Американский механик Крис Пайл из сервиса JustAnswer в комментарии изданию GO рассказал, что все автомобили могут проехать 600 000 километров и более, но многие из них потребуют некоторых изменений в силовой установке, то есть замены двигателя и трансмиссии.

По его словам, даже самые надежные автомобили не проедут 600 000 километров без надлежащего ухода и правильных условий вождения.

Что делать, чтобы автомобиль проехал 600 000 километров

Механик дал несколько советов, которые помогут авто проехать большее расстояние. Что нужно делать:

Регулярно управляйте автомобилем. Короткие поездки и простаивание не полезны для автомобилей.

Короткие поездки и простаивание не полезны для автомобилей. Надлежащим образом ухаживайте за автомобилем. Меняйте жидкости, а также меняйте моторное масло и воздушный фильтр при необходимости.

Меняйте жидкости, а также меняйте моторное масло и воздушный фильтр при необходимости. Обращайте внимание на климат и дороги. Трасса продлевает жизнь авто больше, чем городские пробки. В то же время, экстремальные температуры не очень хорошо подходят для автомобилей как при запуске, так и во время вождения.

Какие автомобили могут легко проехать 600 000 километров

Пайл выделил модели, которые имеют наибольшие шансы добраться 600 тысяч км без капремонта. Среди них Toyota Avalon, Tacoma, Sienna, Sequoia, которые уже давно зарекомендовали себя как долгожители.

"Toyota - чемпион по выносливости. Пикап Tacoma - среди лидеров по надежности, а Avalon подходит тем, кто хочет комфортную поездку на большие расстояния", - сказал он.

Из Honda он назвал Accord, Pilot, Odyssey, Civic. Эти авто не раз доказывали, что могут ходить десятилетиями, если владелец не жалеет денег на сервис.

У Ford это F-150 и Expedition - классика, которая способна "намотать" сотни тысяч без серьезных вмешательств.

Неожиданно в списке появился Hyundai Elantra, который в последние годы значительно поднял планку качества. А среди полноприводных - Subaru Outback, известный как автомобиль, который "не боится времени".

Какие двигатели более выносливые

Механик подчеркнул, что дизельные двигатели созданы для долговечности и обычно изнашиваются меньше, чем бензиновые.

"Однако затраты на обслуживание дизельных двигателей часто выше, а найти квалифицированных механиков по дизельным двигателям может быть сложнее", - подытожил он.

