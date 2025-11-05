Достаточно одного литра: какой антифриз может легко 'убить' двигатель авто

Неправильный антифриз может быстро повредить детали авто.

Какой антифриз заливать в авто

Антифриз в автомобиле нужен для охлаждения двигателя, предотвращения его перегрева, а также для защиты системы охлаждения от замерзания и коррозии. Что важно, именно от него зависит срок службы двигателя. В частности, если использовать неправильный антифриз, то последствия могут быть фатальными.

Главред решил разобраться, какой антифриз не стоит заливать в авто.

Каких видов бывает антифриз

Автомеханик Сергей Дудко в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что существует два основных типа антифриза. Так:

Старые автомобили используют неорганический IAT - его цвет зеленый или сине-зеленый.

Новые автомобили работают на органическом OAT - розовом или красном.

Он отметил, что ориентироваться только на цвет нельзя - каждый производитель имеет собственную маркировку.

Можно ли смешивать разные антифризы

Автомеханик добавил, что смешивание различных типов антифриза - самая распространенная ошибка.

"Видим, как владельцы доливают розовый в зеленый, думая, что это просто другой бренд. Затем приходят с забитой системой охлаждения. В лучшем случае все заканчивается промывкой, в худшем - сломанным насосом или треснувшим блоком", - говорится в сообщении.

Можно ли использовать старый антифриз

Эксперты отметили, что старый антифриз может привести к серьезным поломкам.

По их словам, со временем антифриз мутнеет, теряет свойства и начинает разъедать алюминий.

"Дешевые подделки еще хуже. Они могут содержать метанол, который буквально съедает детали системы охлаждения. Несколько литров такого антифриза - и ремонт исчисляется уже не в сотнях, а в тысячах гривен", - говорит автомеханик.

Когда нужно менять антифриз

Эксперты Avtozvuk.ua рассказали, что антифриз нужно менять каждые несколько лет.

Отмечается, что все из-за того, что в процессе эксплуатации антифриз начинает стареть и теряет свои свойства. Так, летом он может быстро нагреваться, а зимой - замерзать.

