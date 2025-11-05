Достаточно одного литра: какой антифриз может легко 'убить' двигатель авто

Вы узнаете:
- Нужно ли менять антифриз в авто
- Какой антифриз нельзя смешивать
Антифриз в автомобиле нужен для охлаждения двигателя, предотвращения его перегрева, а также для защиты системы охлаждения от замерзания и коррозии. Что важно, именно от него зависит срок службы двигателя. В частности, если использовать неправильный антифриз, то последствия могут быть фатальными.
Главред решил разобраться, какой антифриз не стоит заливать в авто.
Каких видов бывает антифриз
Автомеханик Сергей Дудко в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что существует два основных типа антифриза. Так:
- Старые автомобили используют неорганический IAT - его цвет зеленый или сине-зеленый.
- Новые автомобили работают на органическом OAT - розовом или красном.
Он отметил, что ориентироваться только на цвет нельзя - каждый производитель имеет собственную маркировку.
Можно ли смешивать разные антифризы
Автомеханик добавил, что смешивание различных типов антифриза - самая распространенная ошибка.
"Видим, как владельцы доливают розовый в зеленый, думая, что это просто другой бренд. Затем приходят с забитой системой охлаждения. В лучшем случае все заканчивается промывкой, в худшем - сломанным насосом или треснувшим блоком", - говорится в сообщении.
Можно ли использовать старый антифриз
Эксперты отметили, что старый антифриз может привести к серьезным поломкам.
По их словам, со временем антифриз мутнеет, теряет свойства и начинает разъедать алюминий.
"Дешевые подделки еще хуже. Они могут содержать метанол, который буквально съедает детали системы охлаждения. Несколько литров такого антифриза - и ремонт исчисляется уже не в сотнях, а в тысячах гривен", - говорит автомеханик.
Когда нужно менять антифриз
Эксперты Avtozvuk.ua рассказали, что антифриз нужно менять каждые несколько лет.
Отмечается, что все из-за того, что в процессе эксплуатации антифриз начинает стареть и теряет свои свойства. Так, летом он может быстро нагреваться, а зимой - замерзать.
Почему нужно менять антифриз - видео:
