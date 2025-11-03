Укр
Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопки

Руслана Заклинская
3 ноября 2025, 19:31
Секрет быстрого прогрева заключается не в мощности обогревателя, а в правильном использовании двух кнопок, которые большинство водителей игнорирует.
Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две 'забытые' кнопки
Прогреть авто помогут две кнопки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие две кнопки помогают быстро прогреть салон
  • Как работает рециркуляция воздуха и когда ее следует выключить
  • Почему стоит включать кондиционер зимой

Зима дарит волшебные пейзажи, но для водителей она часто начинается с холодного автомобиля и запотевших окон. Утренние поездки в таких условиях становятся не только некомфортными, но и потенциально опасными. Многие автолюбители пытаются исправить ситуацию, включая обогреватель и вентиляторы на максимум, но это редко дает мгновенный результат.

Бывший продавец автомобилей Пит на своем TikTok-канале "Capturing Cars" раскрыл секрет, как быстро прогреть салон. Для этого понадобятся всего две кнопки, которые водители часто игнорируют.

Заблокируйте холодный воздух

Первый шаг - поднимите температуру обогревателя на максимум. Но дальше важно не спешить с включением вентиляторов на полную мощность. Главным инструментом здесь является кнопка рециркуляции воздуха.

На большинстве авто она обозначена стрелкой, закручивающейся по кругу. Активация этой функции прекращает постоянный поток холодного наружного воздуха, замкнув теплый воздух внутри салона.

"Вы начинаете прогревать воздух, который уже есть в салоне. Он циркулирует по кругу и становится теплее с каждым проходом, потому что холодный воздух извне не поступает", - пояснил Пит.

Эксперт советует держать режим рециркуляции только первые 5-10 минут поездки. Далее его следует выключить, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха и избежать ощущения "застоя" внутри салона.

Смотрите видео с советами, как быстро прогреть салон авто:

@capturing_cars Знаете ли вы, как правильно и быстро прогреть свой автомобиль этой зимой? #winter#drivingtips#automotive#howto#airconditioner♬ original sound - Capturing Cars

Включите кондиционер

Второй шаг может показаться странным, но стоит включить кондиционер (A/C), даже если на улице мороз. Нередко водители считают, что кондиционер нужен только для охлаждения летом, но Пит объясняет другой принцип его работы.

По его словам, на самом деле кондиционер создан для осушения и фильтрации воздуха, независимо от температуры. Зимой кондиционер убирает влагу из воздуха, поэтому окна не будут запотевать.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

"Если кондиционер встроен в ваш автомобиль, это будет эффективный способ согреться и убрать конденсат с окон", - отметил эксперт.

Итак, рециркуляция держит теплый воздух внутри, а кондиционер сушит воздух и останавливает запотевание. В итоге салон прогревается в 2-3 раза быстрее.

Об источнике: TikTok-канал Capturing Cars

TikTok-канал Capturing Cars ведет Пит, бывший продавец автомобилей, который делится практическими советами для водителей. Тематика канала сосредоточена на автомобилях, лайфхаках, обзорах функций авто и советах по их эффективному использованию. На канале публикуются короткие видео с демонстрацией скрытых или недооцененных возможностей автомобилей, а также советы, которые помогают водителям в повседневном пользовании машиной.

