Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

Руслана Заклинская
1 ноября 2025, 02:36
Черная полоса на зеркалах заднего вида на самом деле выполняет очень важную функцию, связанную с безопасностью на дороге.
Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы
Черная полоса на зеркале авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие типы автомобильных зеркал существуют
  • Почему плоские зеркала создают "слепые зоны"
  • Для чего в асферических зеркалах предусмотрена черная вертикальная полоса

Автомобильные зеркала - один из важнейших элементов безопасности, ведь именно от них зависит, насколько полно водитель видит дорожную ситуацию сзади и сбоку. Современные автомобили могут быть оборудованы тремя основными типами зеркал: плоскими, сферическими и асферическими. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

В чем преимущества плоских зеркал

Плоские зеркала - это классический тип, который использовали почти во всех автомобилях прошлых десятилетий, пишет Avtomoda. Их главное преимущество заключается в отсутствии искажений: отражение соответствует реальному расстоянию до объекта. Благодаря этому водитель может максимально точно оценить, насколько близко движется другой автомобиль или пешеход.

Однако есть и слабое место - ограниченный угол обзора. Плоские зеркала "видят" меньше пространства, поэтому оставляют так называемые "слепые зоны". Это может стать критическим, например, при перестроении или обгоне, когда автомобиль в соседней полосе просто исчезает из поля зрения. Именно поэтому в современных авто плоские зеркала постепенно заменяют более технологичные варианты.

Чем особенны сферические зеркала

Сферические зеркала имеют выпуклую форму, благодаря которой обеспечивают значительно более широкий обзор. Водитель видит больше пространства сзади и по бокам, что помогает избегать опасных ситуаций, особенно в условиях плотного городского движения.

Однако выпуклая поверхность имеет и недостаток - предметы кажутся дальше, чем есть на самом деле. Это может ввести в заблуждение неопытных водителей, ведь автомобиль, который кажется далеко, на самом деле может быть уже рядом.

Чтобы компенсировать этот эффект, правое зеркало обычно делают более выпуклым, чем левое. Таким образом увеличивается видимость правой стороны - именно той, которая плохо просматривается. В то же время салонное зеркало в таких автомобилях обычно остается плоским, чтобы водитель имел точный ориентир в расстоянии до объектов позади.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотело стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Какая особенность асферических зеркал

Асферические зеркала - это гибридная конструкция, которая сочетает точность плоского зеркала и широкий угол обзора сферического. Они имеют переменную кривизну поверхности. Ближняя к водителю часть почти плоская, а дальняя - более сильно изогнута.

Именно благодаря этой особенности асферическое зеркало минимизирует "слепую зону", сохраняя при этом достаточно точное восприятие расстояний. Многие модели асферических зеркал имеют чёрную вертикальную полосу, делящую зеркало на две зоны - А и Б.

  1. Зона А - ближе к водителю, имеет меньший изгиб и дает точное представление о расстоянии до объектов.
  2. Зона Б - дальняя, более выпуклая, охватывает более широкий сектор дороги, помогая видеть автомобили, которые обычно прячутся в "мертвых зонах".

Эта полоса не является декоративным элементом или частью подогрева, как часто думают водители. Она - маркер перехода между двумя участками зеркала, которые выполняют различные функции.

Об источнике: Avtomoda

Avtomoda - украинский автомобильный магазин. Компания также присутствует в соцсетях, где публикует практические советы для водителей и новости из автомобильного мира. Специалисты компании делятся рекомендациями по эксплуатации авто, выбору деталей, уходу за автомобилем в разные сезоны, подбору масел и тому подобное.

