Ежедневные привычки водителей незаметно 'убивают' авто: пять главных ошибок

Простые привычки, которые кажутся безобидными, могут стать причиной быстрого износа машины.

Вы узнаете:

Почему важно регулярно мыть автомобиль

Какие последствия неправильного давления в колесах

Почему не стоит выкручивать руль до упора

Нередко водители вредят своим автомобилям, даже не осознавая этого. Некоторые ежедневные привычки существенно ухудшают техническое состояние автомомбиля и со временем приводят к дорогостоящему ремонту.

Главред узнал об основных ошибках, которые "убивают" автомобиль.

Нечастое мытье авто

В автошколе "Сириус" подчеркнули, что грязь, которая накапливается на кузове, способствует коррозии. Если не мыть авто регулярно, металл начинает ржаветь быстрее, а кузов теряет свой вид и долговечность.

Неправильное давление в колесах

Автоэксперты отметили, что недокачанные колеса увеличивают износ резины и расход топлива. В то же время перекачанные колеса ухудшают сцепление с дорогой, что опасно для управления. Поэтому водителям важно регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его на рекомендованном уровне.

Выкручивание руля до упора

Еще одна ошибка водителей - выкручивание руля до упора. При частом резком повороте руля страдает гидроусилитель. Это создает дополнительную нагрузку на систему и может привести к дорогостоящему ремонту. По словам автошколы, достаточно отводить руль немного назад, чтобы продлить его ресурс.

Езда на "лампочке" бензина

Бензиновый насос охлаждается топливом. Если ехать на минимальном уровне горючего, насос перегревается и может выйти из строя. Поэтому не стоит доводить бак до критически низкого уровня.

Резкое газирование на холодном двигателе

Также в автошколе "Сириус" подчеркнули, что на холодном двигателе масло не успевает смазать все детали, что приводит к их быстрому износу. Даже летом стоит дать двигателю несколько минут на прогрев перед активным движением.

Регулярная забота об авто и избежание этих привычек позволит сохранить его в хорошем состоянии, сэкономив время и деньги на ремонт.

