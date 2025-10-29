Ежедневные привычки водителей незаметно 'убивают' авто: пять главных ошибок

Вы узнаете:
Нередко водители вредят своим автомобилям, даже не осознавая этого. Некоторые ежедневные привычки существенно ухудшают техническое состояние автомомбиля и со временем приводят к дорогостоящему ремонту.
Нечастое мытье авто
В автошколе "Сириус" подчеркнули, что грязь, которая накапливается на кузове, способствует коррозии. Если не мыть авто регулярно, металл начинает ржаветь быстрее, а кузов теряет свой вид и долговечность.
Неправильное давление в колесах
Автоэксперты отметили, что недокачанные колеса увеличивают износ резины и расход топлива. В то же время перекачанные колеса ухудшают сцепление с дорогой, что опасно для управления. Поэтому водителям важно регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его на рекомендованном уровне.
Выкручивание руля до упора
Еще одна ошибка водителей - выкручивание руля до упора. При частом резком повороте руля страдает гидроусилитель. Это создает дополнительную нагрузку на систему и может привести к дорогостоящему ремонту. По словам автошколы, достаточно отводить руль немного назад, чтобы продлить его ресурс.
Езда на "лампочке" бензина
Бензиновый насос охлаждается топливом. Если ехать на минимальном уровне горючего, насос перегревается и может выйти из строя. Поэтому не стоит доводить бак до критически низкого уровня.
Резкое газирование на холодном двигателе
Также в автошколе "Сириус" подчеркнули, что на холодном двигателе масло не успевает смазать все детали, что приводит к их быстрому износу. Даже летом стоит дать двигателю несколько минут на прогрев перед активным движением.
Регулярная забота об авто и избежание этих привычек позволит сохранить его в хорошем состоянии, сэкономив время и деньги на ремонт.
