Большинство даже не догадывается: как выбрать домкрат по правилу "трех четвертей"

Поднимать авто домкратом кажется просто, но ошибка в выборе инструмента может стоить не только техники. Издание SlashGear рассказывает о правиле "трех четвертей", которое помогает определить безопасную грузоподъемность гидравлического домкрата.
Главред решил разобраться, как не ошибиться с выбором домкрата.
Правило "трех четвертей"
По правилу "трех четвертей", гидравлический домкрат должен выдерживать минимум 75% полной массы автомобиля (GVWR), а не просто его "сухую" массу без нагрузки. Полная масса включает топливо, жидкости, багаж и пассажиров. Например, для авто с GVWR 2100 кг домкрат должен поднимать не менее 1575 кг.
Многие владельцы автомобилей думают, что поднимают только половину машины. Но передняя ось тяжелее из-за двигателя и коробки передач. Если домкрат слабый, гидравлическая система перегружается, что может привести к повреждениям.
Рекомендации экспертов по выбору домкрата
Для примера, гибридный Toyota Corolla Cross 2026 имеет полную массу около 2086 кг. При подъеме передней оси нагрузка достигает 1250 кг. Использование домкрата с запасом в 1500 кг является безопасным решением. Эксперты советуют выбирать инструмент с запасом прочности - например, на 2 т. Такой домкрат поднимает авто плавнее, меньше изнашивается и имеет более длинный ход поршня.
Не менее важен профиль домкрата. Даже мощный инструмент бесполезен, если не проходит под авто. Современные кроссоверы имеют низкий клиренс, а спорткары - еще ниже. В таких случаях нужен низкопрофильный домкрат с высотой подхвата 8-10 см и подъемом до 40-50 см.
Не стоит "дожимать" домкрат для дополнительных сантиметров - это прямой путь к повреждению штока. Так же внимательно читайте маркировку подставок: большинство бытовых комплектов на 3 т рассчитаны на две опоры одновременно. Использование лишь одной снижает запас прочности и повышает риск аварии.
