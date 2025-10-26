Укр
Большинство даже не догадывается: как выбрать домкрат по правилу "трех четвертей"

Руслан Иваненко
26 октября 2025, 02:00
Эксперты рассказали, как выбрать домкрат с запасом прочности, чтобы подъем авто был безопасным и избежать перегрузки гидравлической системы.
Больший домкрат поднимает авто плавнее и меньше изнашивается / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно выбрать домкрат для своего авто
  • Почему переднюю ось авто труднее поднимать, чем кажется
  • Какой профиль домкрата подойдет для кроссоверов и спорткаров

Поднимать авто домкратом кажется просто, но ошибка в выборе инструмента может стоить не только техники. Издание SlashGear рассказывает о правиле "трех четвертей", которое помогает определить безопасную грузоподъемность гидравлического домкрата.

Главред решил разобраться, как не ошибиться с выбором домкрата.

Правило "трех четвертей"

По правилу "трех четвертей", гидравлический домкрат должен выдерживать минимум 75% полной массы автомобиля (GVWR), а не просто его "сухую" массу без нагрузки. Полная масса включает топливо, жидкости, багаж и пассажиров. Например, для авто с GVWR 2100 кг домкрат должен поднимать не менее 1575 кг.

Многие владельцы автомобилей думают, что поднимают только половину машины. Но передняя ось тяжелее из-за двигателя и коробки передач. Если домкрат слабый, гидравлическая система перегружается, что может привести к повреждениям.

Рекомендации экспертов по выбору домкрата

Для примера, гибридный Toyota Corolla Cross 2026 имеет полную массу около 2086 кг. При подъеме передней оси нагрузка достигает 1250 кг. Использование домкрата с запасом в 1500 кг является безопасным решением. Эксперты советуют выбирать инструмент с запасом прочности - например, на 2 т. Такой домкрат поднимает авто плавнее, меньше изнашивается и имеет более длинный ход поршня.

Не менее важен профиль домкрата. Даже мощный инструмент бесполезен, если не проходит под авто. Современные кроссоверы имеют низкий клиренс, а спорткары - еще ниже. В таких случаях нужен низкопрофильный домкрат с высотой подхвата 8-10 см и подъемом до 40-50 см.

Не стоит "дожимать" домкрат для дополнительных сантиметров - это прямой путь к повреждению штока. Так же внимательно читайте маркировку подставок: большинство бытовых комплектов на 3 т рассчитаны на две опоры одновременно. Использование лишь одной снижает запас прочности и повышает риск аварии.

Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

