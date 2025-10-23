Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

Ключевое:
- Consumer Reports назвал авто 2025 года, которые чаще всего ломаются
- В списке - Ford Escape, Nissan Pathfinder, Mercedes GLC и C-Class.
- Причины: проблемы с трансмиссией, тормозами, электроникой, качеством сборки.
Несмотря на широкий выбор автомобилей в каждом ценовом сегменте, не все модели одинаково качественные.
Журнал Consumer Reports проанализировал машины 2025 года и определил те, что чаще всего вызывают нарекания водителей. Среди причин - технические неисправности, отзывы из-за дефектов, слабая динамика и устаревшие системы.
- Ford Escape Hybrid 2025
Популярный благодаря экономичности, но имеет ряд проблем: дешевые материалы салона, утечки масла, сбои в камере заднего вида и отзыв из-за дефектов аккумулятора.
- Nissan Pathfinder 2025
Модель с репутацией ненадежной: трансмиссия часто выходит из строя, обрывы цепи ГРМ, слабая подвеска и устаревшая мультимедийная система. Езда по неровностям - риск для авто.
- Mercedes-Benz GLC 2025
Отозвано более 90 000 авто из-за проблем с задними стойками. Тормоза работают с задержкой, а управление затруднено из-за дублирования функций на сенсорных кнопках.
- Chrysler Pacifica Hybrid 2025
Минивэн с проблемами тормозной системы, гидравлики и подушек безопасности. Отозвано более 250 000 авто. Уменьшенное пространство во втором ряду - еще один минус.
- Chevrolet Blazer EV 2025
Электрокар с проблемами электроники стояночного тормоза. Водители жалуются на трудности с переключением передач и частые предупреждения о неисправностях.
- Volkswagen Jetta 2025
Несмотря на обновленный дизайн, технические характеристики остались слабыми. Пластиковый салон, медленная динамика и ограниченная доступность механической коробки передач.
- Mercedes-Benz C-Class 2025
Система автоматического торможения срабатывает без причины, что может привести к аварии. Рулевое управление нечеткое, а салон некомфортный для высоких пассажиров.
Перед покупкой авто стоит тщательно изучить отзывы и технические характеристики. Некоторые модели, несмотря на громкое имя или привлекательный дизайн, могут оказаться источником постоянных проблем.
Вам также может быть интересно из мира авто:
- Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000
- Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются
- Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред