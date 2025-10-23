Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

Опытные автолюбители выделили для себя модели, которые никогда не купят из-за того, что они часто ломаются или гниют.

Худшие машины 2025 года

Consumer Reports назвал авто 2025 года, которые чаще всего ломаются

В списке - Ford Escape, Nissan Pathfinder, Mercedes GLC и C-Class.

Причины: проблемы с трансмиссией, тормозами, электроникой, качеством сборки.

Несмотря на широкий выбор автомобилей в каждом ценовом сегменте, не все модели одинаково качественные.

Журнал Consumer Reports проанализировал машины 2025 года и определил те, что чаще всего вызывают нарекания водителей. Среди причин - технические неисправности, отзывы из-за дефектов, слабая динамика и устаревшие системы.

Ford Escape Hybrid 2025

Популярный благодаря экономичности, но имеет ряд проблем: дешевые материалы салона, утечки масла, сбои в камере заднего вида и отзыв из-за дефектов аккумулятора.

Nissan Pathfinder 2025

Модель с репутацией ненадежной: трансмиссия часто выходит из строя, обрывы цепи ГРМ, слабая подвеска и устаревшая мультимедийная система. Езда по неровностям - риск для авто.

Mercedes-Benz GLC 2025

Отозвано более 90 000 авто из-за проблем с задними стойками. Тормоза работают с задержкой, а управление затруднено из-за дублирования функций на сенсорных кнопках.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025

Минивэн с проблемами тормозной системы, гидравлики и подушек безопасности. Отозвано более 250 000 авто. Уменьшенное пространство во втором ряду - еще один минус.

Chevrolet Blazer EV 2025

Электрокар с проблемами электроники стояночного тормоза. Водители жалуются на трудности с переключением передач и частые предупреждения о неисправностях.

Volkswagen Jetta 2025

Несмотря на обновленный дизайн, технические характеристики остались слабыми. Пластиковый салон, медленная динамика и ограниченная доступность механической коробки передач.

Mercedes-Benz C-Class 2025

Система автоматического торможения срабатывает без причины, что может привести к аварии. Рулевое управление нечеткое, а салон некомфортный для высоких пассажиров.

Перед покупкой авто стоит тщательно изучить отзывы и технические характеристики. Некоторые модели, несмотря на громкое имя или привлекательный дизайн, могут оказаться источником постоянных проблем.

