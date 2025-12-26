В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

Продукты, которые часто добавляют в традиционные новогодние блюда, существенно снизились в цене.

Как изменились цены в супермаркетах перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Украине подешевели зеленый горошек и колбаса для "Оливье"

Цены на шпроты в супермаркетах снизились более чем на 25%

Некоторые украинцы уже начинают новогодние закупки продуктов и не зря. Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, некоторые ингредиенты популярных блюд на Новый год существенно подешевели.

По состоянию на 26 декабря цены на консервированный зеленый горошек, шпроты и вареную колбасу значительно ниже, чем среднемесячные показатели за ноябрь текущего года.

Как в супермаркетах переписали цены на новогодние продукты

Зеленый горошек Верес, который добавляют в "Оливье" и некоторые другие новогодние блюда, сегодня в среднем стоит 49,21 гривны за 400 граммов, хотя еще в прошлом месяце его продавали по 53,52 гривны.

Вареная колбаса - еще один обязательный ингредиент "Оливье", также снизилась в цене. Килограмм колбасы Алан лекарственной в среднем стоит 411,33 гривны. В прошлом месяце этот продукт украинцы покупали по 474,45 гривны.

В то же время шпроты, с которыми многие украинцы любят делать праздничные бутерброды, подешевели еще существеннее. Баночка шпрот Аквамарин в масле весом 150 граммов стоит 59,65 гривны против 84,80 гривен в ноябре.

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2026

Главред писал, что по словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7 % больше, чем в прошлом году.

В частности расчеты свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 406,87 грн. Это на 5,8 % больше, чем при праздновании Нового 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.

Ранее сообщалось, что в Украине снова дорожают огурцы. Рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков.

Накануне стало известно, что цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей у украинцев - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

