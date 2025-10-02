Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

Особого внимания заслуживают три модели, которые отличаются надежностью, выносливостью и неприхотливостью.

Какие авто выгодно брать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Какие модели служат годами без ремонта

Что известно о Toyota, Nissan или Duster

Эксперты советуют тем, кто ищет надежный подержанный автомобиль по доступной цене, обратить внимание на три проверенные модели. Они сочетают в себе выносливость, простоту в обслуживании и невысокую стоимость, на них обратили внимание журналисты британского издания Express.

На рынке машин с пробегом в ценовой категории до 10 000 фунтов стерлингов (примерно 13 000 долларов) представлен широкий выбор - от бензиновых и дизельных авто до электромобилей.

Однако среди них есть три особенно удачных варианта:

Toyota RAV4 - кроссовер, давно зарекомендовавший себя как одна из самых надежных моделей. По европейской статистике, только в 9,68% случаев владельцы сообщали о проблемах. Авто легко преодолевает сотни тысяч километров без серьезных поломок, если не использовать его на тяжелом бездорожье или в глубокой воде. В пределах бюджета можно найти версию четвертого поколения.

Nissan Leaf второй генерации - электрокар, уступающий конкурентам в запасе хода, однако компенсирует это низкой стоимостью и высокой надежностью. Его показатель безотказности составляет 95,6%, то есть большинство машин служат без серьезных проблем.

Dacia Duster (второе поколение) - практичный бюджетный кроссовер с вместительным багажником и хорошей проходимостью. Хотя он не может похвастаться роскошным интерьером или богатой комплектацией, автомобиль отличается простотой, дешевизной и выносливостью.

Также эксперты назвали простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике".

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

