Какое авто нарушило: тест ПДД, который 'ломает голову' самым опытным водителям

Даже короткая остановка для посадки или высадки пассажиров на определенных объектах запрещена.

https://glavred.info/auto/kakoe-avto-narushilo-test-pdd-kotoryy-lomaet-golovu-samym-opytnym-voditelyam-10696973.html Ссылка скопирована

Почему остановка опасна, тест ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, YouTube-канал "За! Правилам"

Останавливать автомобиль в любом удобном месте на дороге может быть крайне опасно, ведь это создает риск аварий. Чтобы избежать опасных ситуаций, остановка должна выполняться исключительно с соблюдением Правил дорожного движения. Проверить свои знания можно в тесте, который подготовил YouTube-канал "За! Правилам".

В задании необходимо определить, кто из водителей нарушил правила остановки. На иллюстрации изображена эстакада: под ней припарковалось белое авто, а на самой эстакаде синяя машина остановилась для высадки пассажира. Варианты ответа:

нарушил водитель белого авто;

нарушил водитель синего авто;

оба нарушили правила;

оба не нарушили.

Кто остановился с нарушением / фото: YouTube-канал "За! Правилам"

Согласно пункту 15.9 ПДД, остановка и стоянка запрещены не только на мостах, эстакадах и путепроводах, но и под ними. То есть оба водителя в приведенном примере действовали с нарушением.

видео дня

Часто возникает вопрос: разрешена ли короткая остановка на эстакаде только для посадки или высадки пассажиров? Ответ однозначный - нет, действующие правила не предусматривают никаких исключений.

Следовательно, правильным является третий вариант: и белый, и синий автомобиль остановились с нарушением ПДД.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Другие интересные новости для водителей

В Украине, как писал Главред, водителям начали выписывать крупные штрафы за определенные нарушения, а в некоторых случаях даже лишать прав. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся колес автомобиля.

Также водителей предупредили о наказании за курение в авто. Эксперты объяснили, в каких именно местах запрещено курить за рулем и какое наказание грозит за нарушение.

Кроме того, были разъяснены законные случаи, когда можно управлять авто без водительского удостоверения. Оказалось, что таких ситуаций три, и в них водителей не будут наказывать.

Больше новостей для автомобилистов:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами" YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред