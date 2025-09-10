Какое авто нарушило: тест ПДД, который 'ломает голову' самым опытным водителям

Останавливать автомобиль в любом удобном месте на дороге может быть крайне опасно, ведь это создает риск аварий. Чтобы избежать опасных ситуаций, остановка должна выполняться исключительно с соблюдением Правил дорожного движения. Проверить свои знания можно в тесте, который подготовил YouTube-канал "За! Правилам".
В задании необходимо определить, кто из водителей нарушил правила остановки. На иллюстрации изображена эстакада: под ней припарковалось белое авто, а на самой эстакаде синяя машина остановилась для высадки пассажира. Варианты ответа:
- нарушил водитель белого авто;
- нарушил водитель синего авто;
- оба нарушили правила;
- оба не нарушили.
Согласно пункту 15.9 ПДД, остановка и стоянка запрещены не только на мостах, эстакадах и путепроводах, но и под ними. То есть оба водителя в приведенном примере действовали с нарушением.
Часто возникает вопрос: разрешена ли короткая остановка на эстакаде только для посадки или высадки пассажиров? Ответ однозначный - нет, действующие правила не предусматривают никаких исключений.
Следовательно, правильным является третий вариант: и белый, и синий автомобиль остановились с нарушением ПДД.
Об источнике: YouTube канал "За!Правилами"
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
