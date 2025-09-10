Укр
Читать на украинском
Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

Даяна Швец
10 сентября 2025, 19:54
Даже короткая остановка для посадки или высадки пассажиров на определенных объектах запрещена.
Какое авто нарушило: тест ПДД, который 'ломает голову' самым опытным водителям
Почему остановка опасна, тест ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, YouTube-канал "За! Правилам"

Останавливать автомобиль в любом удобном месте на дороге может быть крайне опасно, ведь это создает риск аварий. Чтобы избежать опасных ситуаций, остановка должна выполняться исключительно с соблюдением Правил дорожного движения. Проверить свои знания можно в тесте, который подготовил YouTube-канал "За! Правилам".

В задании необходимо определить, кто из водителей нарушил правила остановки. На иллюстрации изображена эстакада: под ней припарковалось белое авто, а на самой эстакаде синяя машина остановилась для высадки пассажира. Варианты ответа:

  • нарушил водитель белого авто;
  • нарушил водитель синего авто;
  • оба нарушили правила;
  • оба не нарушили.
Кто остановился с нарушением
Кто остановился с нарушением / фото: YouTube-канал "За! Правилам"

Согласно пункту 15.9 ПДД, остановка и стоянка запрещены не только на мостах, эстакадах и путепроводах, но и под ними. То есть оба водителя в приведенном примере действовали с нарушением.

видео дня

Часто возникает вопрос: разрешена ли короткая остановка на эстакаде только для посадки или высадки пассажиров? Ответ однозначный - нет, действующие правила не предусматривают никаких исключений.

Следовательно, правильным является третий вариант: и белый, и синий автомобиль остановились с нарушением ПДД.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами"

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто ПДД автомобили интересные новости тест по картинке
