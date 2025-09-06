Укр
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Руслана Заклинская
6 сентября 2025, 20:09
Управление авто без прав обычно карается штрафом до 40 800 гривен, но закон предусматривает несколько исключений.
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая
Три обстоятельства, когда можно водить машину без удостоверения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие штрафы предусмотрены за управление автомобилем без водительского удостоверения
  • В каких случаях можно управлять автомобилем без прав
  • Нужны ли права для участия в спортивных соревнованиях

В Украине управление автомобилем без водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен, за повторное - 40 800 гривен.

Если же удостоверение оформлено, но водитель не имеет его при себе, взыскание составляет 425 гривен. В то же время есть несколько исключений, когда садиться за руль можно и без прав, рассказал в видео автор YouTube-канала "АвтоТема".

По его словам, первое исключение касается учеников автошкол. На этапе практического обучения они управляют учебным автомобилем под непосредственным наблюдением инструктора. Машина при этом должна быть оборудована дублированными педалями и обозначена знаком "Н".

Смотрите видео о том, когда можно садиться за руль без прав:

Второе исключение касается спортсменов-гонщиков. Для выезда на специальные треки или участия в соревнованиях водительское удостоверение не обязательно. Речь идет лишь о спортивных мероприятиях, а не о передвижении по общественным дорогам. Профессиональные пилоты обычно имеют водительские права, но формально для участия в соревнованиях их не требуют.

Третья ситуация - крайняя необходимость. Если водитель садится за руль, чтобы доставить раненого в больницу или предотвратить аварию, его действия могут признать правомерными.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине самыми популярными цветами автомобилей остаются серый, белый и черный. Вместе они занимают более 70% рынка.

Исследование Consumer Reports также показало, что некоторые популярные автомобили имеют серьезные проблемы с надежностью. Хуже всего по результатам рейтинга себя показал Ford F-150 Hybrid - всего 7 баллов из 100.

Еще один распространенный совет среди водителей - иногда ездить на нейтральной передаче, чтобы сэкономить топливо. На самом деле такая практика не очень эффективна и не подходит для современных автомобилей.

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube

YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

