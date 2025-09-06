Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Управление авто без прав обычно карается штрафом до 40 800 гривен, но закон предусматривает несколько исключений.

https://glavred.info/auto/kogda-mozhno-vodit-avto-bez-voditelskogo-udostovereniya-tri-zakonnyh-sluchaya-10695869.html Ссылка скопирована

Три обстоятельства, когда можно водить машину без удостоверения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие штрафы предусмотрены за управление автомобилем без водительского удостоверения

В каких случаях можно управлять автомобилем без прав

Нужны ли права для участия в спортивных соревнованиях

В Украине управление автомобилем без водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен, за повторное - 40 800 гривен.

Если же удостоверение оформлено, но водитель не имеет его при себе, взыскание составляет 425 гривен. В то же время есть несколько исключений, когда садиться за руль можно и без прав, рассказал в видео автор YouTube-канала "АвтоТема".

видео дня

По его словам, первое исключение касается учеников автошкол. На этапе практического обучения они управляют учебным автомобилем под непосредственным наблюдением инструктора. Машина при этом должна быть оборудована дублированными педалями и обозначена знаком "Н".

Смотрите видео о том, когда можно садиться за руль без прав:

Второе исключение касается спортсменов-гонщиков. Для выезда на специальные треки или участия в соревнованиях водительское удостоверение не обязательно. Речь идет лишь о спортивных мероприятиях, а не о передвижении по общественным дорогам. Профессиональные пилоты обычно имеют водительские права, но формально для участия в соревнованиях их не требуют.

Третья ситуация - крайняя необходимость. Если водитель садится за руль, чтобы доставить раненого в больницу или предотвратить аварию, его действия могут признать правомерными.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине самыми популярными цветами автомобилей остаются серый, белый и черный. Вместе они занимают более 70% рынка.

Исследование Consumer Reports также показало, что некоторые популярные автомобили имеют серьезные проблемы с надежностью. Хуже всего по результатам рейтинга себя показал Ford F-150 Hybrid - всего 7 баллов из 100.

Еще один распространенный совет среди водителей - иногда ездить на нейтральной передаче, чтобы сэкономить топливо. На самом деле такая практика не очень эффективна и не подходит для современных автомобилей.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред