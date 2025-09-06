Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Вы узнаете:
В Украине управление автомобилем без водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен, за повторное - 40 800 гривен.
Если же удостоверение оформлено, но водитель не имеет его при себе, взыскание составляет 425 гривен. В то же время есть несколько исключений, когда садиться за руль можно и без прав, рассказал в видео автор YouTube-канала "АвтоТема".
По его словам, первое исключение касается учеников автошкол. На этапе практического обучения они управляют учебным автомобилем под непосредственным наблюдением инструктора. Машина при этом должна быть оборудована дублированными педалями и обозначена знаком "Н".
Второе исключение касается спортсменов-гонщиков. Для выезда на специальные треки или участия в соревнованиях водительское удостоверение не обязательно. Речь идет лишь о спортивных мероприятиях, а не о передвижении по общественным дорогам. Профессиональные пилоты обычно имеют водительские права, но формально для участия в соревнованиях их не требуют.
Третья ситуация - крайняя необходимость. Если водитель садится за руль, чтобы доставить раненого в больницу или предотвратить аварию, его действия могут признать правомерными.
