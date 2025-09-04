Укр
Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

Руслана Заклинская
4 сентября 2025, 22:19
В Великобритании появился необычный дорожный знак со спутником, который озадачил даже опытных водителей.
Что дорожный знак со спутником / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, reddit.com

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак с изображением спутника
  • Как пользователи Reddit реагировали на загадочный знак
  • Какие риски для грузовых авто скрывают узкие дороги и мосты

Необычный дорожный знак с изображением спутника сбил с толку водителей в Великобритании. На первый взгляд он кажется загадочным и даже странным, однако имеет вполне практическое значение.

Пользователи популярной платформы Reddit активно обсуждают необычный дорожный знак в Великобритании, который, по словам водителей, может ввести в заблуждение даже опытных водителей. Один из пользователей поделился, что, проезжая мимо знака на дороге в Уэльсе, не смог понять его назначение.

"Увидел этот дорожный знак на прогулке к пабу в Уэльсе. Знает ли кто-то, что он означает?" - написал пользователь.

Согласно комментариям, знак предупреждает водителей грузовиков не пользоваться своими GPS-навигаторами и не ехать по узким сельским дорогам. Это особенно важно для грузовых автомобилей из-за ограничений по высоте и ширине мостов и преград, часто встречающихся на таких маршрутах.

Пользователи Reddit активно откликнулись на тему, шутя и адаптируя популярную песню Джона Денвера к ситуации:

  • "Take me home, to the place where I belong", - прокомментировал один из участников.
  • "Ограничения по высоте, Узкие мосты, GPS, На загородных дорогах", - добавил другой.
  • "Проехал на своем грузовике, Теперь я застрял, Восстановите меня, С этих загородных дорог", - написал еще один пользователь.

Отдельные комментаторы поделились собственным опытом столкновений грузовиков с мостами, отметив, что подобные аварии случаются регулярно не только в Великобритании, но и в США. Один из пользователей рассказал, что возле Пенсильвании, в Лансинге, за месяц три грузовика врезались в один и тот же мост.

"Есть мосты, которые буквально снимают крыши грузовиков, потому что люди не обращают внимания на знаки и барьеры. И это случается регулярно в разных штатах США", - написал один из пользователей.

Кроме того, некоторые участники обсуждения отметили, что современные GPS-навигаторы для грузовиков должны учитывать ограничения по высоте и весу, однако водители часто используют стандартные системы для легковых авто, что повышает риск аварий.

В комментариях также появились шутки о "нападении больших шершней" на грузовики с ананасами и даже абсурдные сценарии с космическими лазерными установками.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в Украине в 2025 году самыми популярными цветами авто остаются серый, белый и черный - вместе они охватывают более 70% рынка. Причины просты: практичность, универсальность и высокая ликвидность на вторичном рынке.

Также исследование Consumer Reports показало, что некоторые популярные авто имеют серьезные проблемы с надежностью. Хуже всего себя зарекомендовал Ford F-150 Hybrid - всего 7 баллов из 100.

Кроме этого, многие водители слышали, что иногда стоит ездить на нейтральной передаче, чтобы якобы сэкономить топливо. Но на самом деле такая манера езды не очень подходит для современных автомобилей.

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

