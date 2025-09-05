Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителям

Вы узнаете:
- Когда авто использует больше всего топлива
- Как можно ездить экономно
Каждый водитель стремится ездить так, чтобы автомобиль расходовал как можно меньше топлива. Все потому, что цены на заправках "кусаются" и хочется "растянуть" бензин на более долгий период времени.
Главред решил разобраться, как правильно ездить, чтобы сэкономить топливо.
Когда автомобиль расходует больше всего топлива
Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что существует один очень классный способ ездить экономно.
По его словам, наибольшая потеря топлива тогда, когда водитель быстро разгоняется и быстро тормозит.
"Надо смотреть максимально далеко и видеть, что происходит впереди. Если вы видите за 300 метров светофор, который горит красным, то какой смысл туда гнать? Тогда нужно будет резко тормозить, и расход топлива из-за этого очень большой", - подчеркнул он.
Автоинструктор отметил, что умеренная скорость без резкого торможения - лучший способ ездить экономно.
"Во-первых, это безопаснее, а во-вторых - это реально экономнее. Всегда набирайте скорость плавно, и тогда у вас не будет необходимости резко тормозить. Никуда не спешите. Спешка за рулем - это плохо", - подытожил он.
Какой лучший способ ездить экономно - видео:
О персоне: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
