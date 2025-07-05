Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

Вы узнаете:
- Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель
- Что делать, если залил бензин в дизельный двигатель
Случайная заправка бензином дизельного автомобиля — распространённая, но опасная ошибка, которая может стоить владельцу десятков тысяч гривен.
Как объясняют автоэксперты из "Твоя машина", это может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту — особенно у современных моделей с системой Common Rail.
Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель?
Дизельные двигатели устроены иначе, чем бензиновые — они работают на основе высокого давления и сжатия топлива, а дизельное горючее обладает смазывающими свойствами, необходимыми для работы топливного насоса и форсунок.
Бензин же:
- имеет низкую температуру воспламенения,
- хуже смазывает детали,
- снижает давление в топливной системе.
Результат — повреждение насоса, форсунок, перебои в работе мотора, потеря мощности, глохнущий двигатель и ошибки на панели приборов.
Сколько бензина — столько и проблем
До 2 литров бензина в баке: критично, но двигатель лучше не запускать.
Свыше 5 литров — особенно опасно для новых автомобилей, и требует срочной диагностики.
Даже короткая поездка с бензином в баке может закончиться ремонтом на сумму от 10 до 100 тысяч гривен.
Что делать, если залил бензин в дизельный двигатель?
Не запускайте двигатель и не включайте зажигание.
Вызовите эвакуатор или обратитесь на СТО.
Мастера откачают топливо, заменят фильтры, промоют систему и проверят двигатель.
Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов избежать капитального ремонта.
Смотрите видео о том, как заправить машину на заправке:
Вам может быть интересно:
- На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи
- Почему американские полицейские касаются задней фары: секрет раскрыт
- Сбивает с толку водителей: что означает дорожный знак с ромбом на синем фоне
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред