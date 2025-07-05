Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

Дизельные двигатели устроены иначе, чем бензиновые.

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Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

Что делать, если залил бензин в дизельный двигатель

Случайная заправка бензином дизельного автомобиля — распространённая, но опасная ошибка, которая может стоить владельцу десятков тысяч гривен.

Как объясняют автоэксперты из "Твоя машина", это может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту — особенно у современных моделей с системой Common Rail.

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Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель?

Дизельные двигатели устроены иначе, чем бензиновые — они работают на основе высокого давления и сжатия топлива, а дизельное горючее обладает смазывающими свойствами, необходимыми для работы топливного насоса и форсунок.

Бензин же:

имеет низкую температуру воспламенения,

хуже смазывает детали,

снижает давление в топливной системе.

Результат — повреждение насоса, форсунок, перебои в работе мотора, потеря мощности, глохнущий двигатель и ошибки на панели приборов.

Сколько бензина — столько и проблем

До 2 литров бензина в баке: критично, но двигатель лучше не запускать.

Свыше 5 литров — особенно опасно для новых автомобилей, и требует срочной диагностики.

Даже короткая поездка с бензином в баке может закончиться ремонтом на сумму от 10 до 100 тысяч гривен.

Что делать, если залил бензин в дизельный двигатель?

Не запускайте двигатель и не включайте зажигание.

Вызовите эвакуатор или обратитесь на СТО.

Мастера откачают топливо, заменят фильтры, промоют систему и проверят двигатель.

Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов избежать капитального ремонта.

Смотрите видео о том, как заправить машину на заправке:

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