Укр
"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

Руслан Иваненко
4 сентября 2025, 23:49
Уполномоченная по защите государственного языка приняла решение о начале контроля после инцидента с водителем такси в Харькове.
Службы такси должны проверять знание украинского у водителей и реагировать на жалобы пассажиров, чтобы избегать подобных конфликтов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Какой штраф грозит водителям за нарушение языкового закона
  • Почему скандал в харьковском такси получил резонанс
  • Как пассажиры могут пожаловаться на нарушение их прав

Водители такси в Украине, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, могут получить административное наказание в виде штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Скандал в Харькове

По словам Ивановской, недавно в Харькове произошел конфликт между пассажиркой и таксистом, который "в грубой пренебрежительной форме" отказался обслуживать ее на украинском языке.

"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый "букет"", - отметила Уполномоченная.

Она пояснила, что водитель:

  • отказался говорить на украинском;
  • не захотел выключить российскую музыку в салоне;
  • повторял тезисы из кремлевских методичек по "ущемлению прав русскоязычных".

"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение в Нацполицию и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - сообщила Ивановская. Она подчеркнула, что таксисту "не удастся избежать наказания".

Какое наказание предусмотрено

Ивановская подчеркнула, что водитель нарушил статью 36 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает предоставлять услуги в транспорте на государственном языке.

"Языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык", - заявила чиновница.

По ее словам, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за такие действия - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"На сегодня эта сумма составляет 3 400 - 5 100 гривен", - добавила Ивановская.

Обращение к службам такси

Она призвала компании внимательнее проверять знание государственного языка у водителей, быстро реагировать на жалобы пассажиров и оперативно принимать меры.

Также гражданам напомнили, что о подобных случаях можно сообщить через электронную форму на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Штрафы для водителей - что известно

Как сообщал Главред, в Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар. Речь идет о замене штатных ламп на ксеноновые, галогенные или LED-элементы в оптических блоках, которые не предназначены для таких изменений.

Кроме того, не все напитки, которые считаются безопасными для употребления перед поездкой, на самом деле являются таковыми. Некоторые из них могут повлиять на показатели алкотестера или даже ухудшить реакцию водителя, что в итоге грозит штрафами и лишением прав.

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 8369, который обязывает устанавливать зимние шины на автомобили с 1 ноября по 31 марта независимо от погодных условий. За нарушение предусмотрены штрафы от 340 до 8 500 грн, причем для водителей грузовиков будут применяться самые строгие санкции.

О персоне: Елена Ивановская

Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в частности о защите украинского языка.
Ивановская защитила кандидатскую диссертацию на тему "Фольклористическое наследие Анны Барвинок". Ее докторская называлась "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".
Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Креминя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

