Обдерут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину

Даяна Швец
6 сентября 2025, 18:33
Автоблогер отмечает: есть несколько ошибок, которые могут дорого стоить покупателю.
Что надо знать при покупке авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с ТикТока @theromandrives

Покупка автомобиля - всегда процесс волнительный, независимо от того, идет ли речь о новом транспорте из салона или о подержанном варианте на вторичном рынке. Автоблогер Роман в своем ролике в TikTok рассказал о четырех фразах, которых стоит избегать во время переговоров с продавцом, пишет Главред.

"Мне нравится эта машина"

Если вы прямо скажете продавцу, что влюбились в авто, он сразу поймет: вы готовы на уступки. В такой ситуации велика вероятность получить невыгодную сделку, ведь ваше увлечение может сыграть против вас.

"Я могу заплатить только..."

Озвучивать свой реальный бюджет продавцу - ох, какая большая ошибка! Если вы назовете сумму, ниже которой платить не сможете, перекупщик или менеджер поймет, что нет смысла снижать цену еще больше. В результате вы лишаете себя возможности торга.

"Я продаю свою машину"

Не стоит сразу сообщать, что вы планируете продавать собственное авто, особенно если это перекупщик. В таком случае вам могут предложить трейд-ин или другое "выгодное" предложение, которое часто оказывается невыгодным для покупателя. Лучше разделить эти две операции: продать старую машину одному покупателю, а новую приобрести у другого.

"Машина нужна мне уже сегодня"

И финально, худшее, что можно сделать - показать свою поспешность. Если продавец поймет, что вы готовы купить авто по любой цене и в кратчайшие сроки, он воспользуется этим.

"Теперь они знают, что для вас все кончено, потому что вы купите машину в любом случае сегодня", - подчеркивает он.

В результате вы рискуете переплатить или согласиться на ненужные дополнительные услуги.

Об источнике: theromandrives

theromandrives - автоблогер в TikTok (~12,7 тыс. подписчиков, ~428 тыс. лайков), который делает ASMR-видео и обзоры авто с советами по покупке и трейд-ину.

Его контент сосредоточен на тех, кто интересуется покупкой авто, хочет получить советы в салоне, а также просто хочет насладиться "звуковым" контентом из машин.

Он стремительно набирает аудиторию, ведь его стиль - информативный, простой и одновременно расслабляющий в восприятии.

