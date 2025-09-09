Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

Эксперты советуют следить за расходом масла и планировать своевременный ремонт.

Чрезмерный расход моторного масла остается актуальной проблемой для владельцев автомобилей. Некоторые автопроизводители даже считают нормальным потребление до литра и более масла на каждые 1000 километров. Об этом сообщает издание Auto Swiat.

Главред решил разобраться, какие двигатели больше всего известны своим "масляным аппетитом".

Volkswagen TSI

Чаще всего жалобы получали бензиновые агрегаты Volkswagen TSI 2008-2012 годов выпуска. Моторы объемом 1.4, 1.8 и 2.0 литра могли "сжигать" до 1,5 литра масла на тысячу километров. Причина - тонкие поршневые кольца и неисправный сепаратор масляных паров. Несмотря на это, сам производитель считал такие показатели допустимыми.

BMW N63/S63

Не меньшие трудности создавали и BMW N63/S63 (до 2013 года). Эти V8-двигатели с турбинами между цилиндрами перегревались, что приводило к быстрому износу уплотнений и колец. Официальная "норма" расхода от BMW достигала 1 литра масла на 1000 км.

Проблемы японских моторов

Японские производители также не избежали проблем. Например, Toyota VVT-i (1.4 и 1.8 л), которые устанавливались в Corolla и Avensis в начале 2000-х, страдали от дефектных колец. Toyota признала ошибку и предлагала бесплатный ремонт, а в обновленных версиях двигатели уже были доработаны.

Двигатели Honda VTEC конструктивно потребляют до 0,5 л масла на 1000 км при динамичной езде. Это считается особенностью, а не неисправностью.

Проблемы итальянских моторов

Среди итальянских моторов можно вспомнить Fiat 1.4 Fire - крепкий, но "свободный" по конструкции двигатель, из-за чего возможны потери масла. А вот Alfa Romeo 2.0 JTS имел серьезные проблемы со смазкой цилиндров, что приводило к чрезмерному расходу масла.

Французские двигатели PSA

Французские двигатели PSA 1.6 THP (Peugeot, Citroën) тоже не отличились экономностью: при активном стиле вождения расход может составлять около 0,5 л на 1000 км.

Советы экспертов

Таким образом, повышенный расход масла присущ не только старым или проблемным авто, но и вполне известным моделям. Поэтому эксперты советуют регулярно проверять уровень масла и учитывать особенности конкретного двигателя.

