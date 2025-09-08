Укр
Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

Даяна Швец
8 сентября 2025, 14:41
Эксперты объяснили, где нельзя курить за рулем и сколько это будет стоить нарушителю.
Что известно о правилах курения в Европе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Где в Европе запрещено курить в авто
  • В каких странах ЕС штрафы достигают 3 000 евро

Не все украинцы, которые находятся за границей, знают об этом, однако в большинстве европейских стран правила относительно курения в транспорте являются очень жесткими. О размерах наказаний за курение за рулем сообщил портал Interia.

Во многих государствах действует запрет на курение в автомобилях в присутствии несовершеннолетних, а за несоблюдение этой нормы предусмотрены серьезные штрафы. В некоторых странах достигает до €3 000 - это почти 145 500 гривен.

В каких странах и какие штрафы предусмотрены:

  • Греция - запрещено курить в авто, где находятся дети до 12 лет. Это касается легковых авто, такси и автобусов. Штраф - 1 500 евро. В общественном транспорте он может достигать 3 000 евро, а водителя даже могут временно лишить права управления.
  • Австрия - запрет действует, если в машине есть хотя бы один человек до 18 лет. Штраф - до 100 евро, за повторное нарушение - до 1 000 евро.
  • Англия и Уэльс - штраф 50 фунтов (примерно 60 евро) за курение в авто с пассажирами младше 18 лет. Исключение - кабриолеты.
  • Бельгия - запрет распространяется на авто с пассажирами до 18 лет. Штраф - до 130 евро. Исключение - кабриолеты.
  • Кипр - курить запрещено в машине с лицами до 16 лет. Штраф - до 85 евро.
  • Франция - курение в авто с детьми до 18 лет карается штрафом в 135 евро.
  • Ирландия - запрет действует для авто с несовершеннолетними пассажирами. Минимальный штраф - 100 евро.
  • Италия - нельзя курить в автомобиле, если в нем есть беременная женщина или несовершеннолетние. Штраф - 50-500 евро. Если детям от 12 до 17 лет - от 25 до 250 евро.
  • Словения - штраф 250 евро за курение в авто с детьми до 18 лет.
  • Шотландия - запрет распространяется как на водителя, так и на пассажиров, независимо от того, открыты окна или нет. Штраф - 100 фунтов (примерно 120 евро). Электронные сигареты разрешены.
  • Чехия - общего запрета нет, однако курение запрещено на всех двухколесных транспортных средствах (мотоциклах, мопедах, велосипедах).

Также рассказывалось, когда можно водить авто без водительского удостоверения. На это есть три законных случая.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

