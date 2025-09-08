Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

Эксперты объяснили, где нельзя курить за рулем и сколько это будет стоить нарушителю.

Где в Европе запрещено курить в авто

В каких странах ЕС штрафы достигают 3 000 евро

Не все украинцы, которые находятся за границей, знают об этом, однако в большинстве европейских стран правила относительно курения в транспорте являются очень жесткими. О размерах наказаний за курение за рулем сообщил портал Interia.

Во многих государствах действует запрет на курение в автомобилях в присутствии несовершеннолетних, а за несоблюдение этой нормы предусмотрены серьезные штрафы. В некоторых странах достигает до €3 000 - это почти 145 500 гривен.

В каких странах и какие штрафы предусмотрены:

Греция - запрещено курить в авто, где находятся дети до 12 лет. Это касается легковых авто, такси и автобусов. Штраф - 1 500 евро. В общественном транспорте он может достигать 3 000 евро, а водителя даже могут временно лишить права управления.

- запрещено курить в авто, где находятся дети до 12 лет. Это касается легковых авто, такси и автобусов. Штраф - 1 500 евро. В общественном транспорте он может достигать 3 000 евро, а водителя даже могут временно лишить права управления. Австрия - запрет действует, если в машине есть хотя бы один человек до 18 лет. Штраф - до 100 евро, за повторное нарушение - до 1 000 евро.

- запрет действует, если в машине есть хотя бы один человек до 18 лет. Штраф - до 100 евро, за повторное нарушение - до 1 000 евро. Англия и Уэльс - штраф 50 фунтов (примерно 60 евро) за курение в авто с пассажирами младше 18 лет. Исключение - кабриолеты.

- штраф 50 фунтов (примерно 60 евро) за курение в авто с пассажирами младше 18 лет. Исключение - кабриолеты. Бельгия - запрет распространяется на авто с пассажирами до 18 лет. Штраф - до 130 евро. Исключение - кабриолеты.

Кипр - курить запрещено в машине с лицами до 16 лет. Штраф - до 85 евро.

- курить запрещено в машине с лицами до 16 лет. Штраф - до 85 евро. Франция - курение в авто с детьми до 18 лет карается штрафом в 135 евро.

- курение в авто с детьми до 18 лет карается штрафом в 135 евро. Ирландия - запрет действует для авто с несовершеннолетними пассажирами. Минимальный штраф - 100 евро.

- запрет действует для авто с несовершеннолетними пассажирами. Минимальный штраф - 100 евро. Италия - нельзя курить в автомобиле, если в нем есть беременная женщина или несовершеннолетние. Штраф - 50-500 евро. Если детям от 12 до 17 лет - от 25 до 250 евро.

- нельзя курить в автомобиле, если в нем есть беременная женщина или несовершеннолетние. Штраф - 50-500 евро. Если детям от 12 до 17 лет - от 25 до 250 евро. Словения - штраф 250 евро за курение в авто с детьми до 18 лет.

- штраф 250 евро за курение в авто с детьми до 18 лет. Шотландия - запрет распространяется как на водителя, так и на пассажиров, независимо от того, открыты окна или нет. Штраф - 100 фунтов (примерно 120 евро). Электронные сигареты разрешены.

- запрет распространяется как на водителя, так и на пассажиров, независимо от того, открыты окна или нет. Штраф - 100 фунтов (примерно 120 евро). Электронные сигареты разрешены. Чехия - общего запрета нет, однако курение запрещено на всех двухколесных транспортных средствах (мотоциклах, мопедах, велосипедах).

