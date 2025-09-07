Красный свет не всегда "стоп": три законных случая, когда можно проехать

Когда проезд на красный свет в Украине не считается нарушением и почему такие исключения считают оправданными.

https://glavred.info/auto/krasnyy-svet-ne-vsegda-stop-tri-zakonnyh-sluchaya-kogda-mozhno-proehat-10696127.html Ссылка скопирована

Почему завершение маневра на перекрестке во время красного сигнала не карается штрафом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда можно проехать на красный без штрафа

Почему остановка иногда опаснее движения

Какие исключения признают в правилах дорожного движения

В Украине проезд на красный свет считается одним из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. За это водитель рискует получить штраф в 510 грн, а в отдельных случаях - даже 1445 грн с возможным лишением прав до года.

В то же время существуют исключительные обстоятельства, когда движение под запрещающий сигнал не считается правонарушением. Об этом рассказал опытный патрульный, сообщает издание "Автотема".

видео дня

Главред решил выяснить, в каких ситуациях закон позволяет водителю не останавливаться на красный свет.

Сигналы регулировщика

Если инспектор полиции разрешает движение, водитель обязан выполнить его команды даже тогда, когда светофор показывает запрет.

Завершение маневра

Если авто выехало на перекресток на зеленый свет, но вынуждено завершить маневр уже под красный, штраф не налагается. Другие водители должны предоставить возможность безопасно освободить перекресток. Именно нежелание пропустить таких участников движения часто становится причиной аварий.

Избегание опасной ситуации

Если резкое торможение перед светофором может создать аварию - например, на скользкой дороге или при высокой скорости, - водитель имеет право завершить движение без остановки. В таких случаях главное - предотвратить ДТП.

Специалисты отмечают: эти исключения не означают, что можно ехать на красный. Это лишь обстоятельства, которые освобождают от наказания. Во всех остальных случаях игнорирование сигнала светофора - это нарушение, которое может стоить не только денег, но и жизни.

Читайте также:

Об источнике: "Автотема" "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред