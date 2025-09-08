Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

Руслана Заклинская
8 сентября 2025, 21:17
23
Некоторые авто в начале 2000-х имели необычную четвертую педаль, которая выполняла важную фукцию.
Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение
Для чего нужна четвертая педаль в автомобиле / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, reddit.com

Вы узнаете:

  • Для чего предназначается четвертая педаль в авто
  • Как водители реагировали на дополнительную педаль в салоне
  • Для чего использовалась четвертая педаль на грузовиках

В начале 2000-х годов некоторые автомобильные концерны экспериментировали с необычными конфигурациями салонов, предлагая модели не только с автоматической или классической механической коробкой передач, но и с дополнительными педалями. Один из таких механизмов должен был заменять или выполнять функции ручного тормоза. Там, где обычно располагался привычный рычаг ручника, дизайнеры размещали различные футляры для мелочей, подстаканники, отсеки и подставки, придавая салону более функциональный, но менее привычный вид.

Однако такие модели выпускались недолго, поскольку компактное расположение всех элементов на небольшой площади создавало существенные технические трудности. Для водителей это тоже было непривычно, ведь они привыкли к классической схеме с тремя педалями: акселератор, тормоз и сцепление. Чтобы поставить автомобиль на "ручник", в таких моделях использовали четвертую педаль, что создавало дополнительный вызов для новичков и даже опытных водителей.

видео дня

Для чего четвертая педаль на грузовиках

На больших грузовиках четвертая педаль часто применялась для раздельного управления тормозными системами, чтобы в случае отказа основных тормозов можно было безопасно остановить транспорт. На некоторых старых советских автомобилях, таких как "Волги", а также в европейских BMW или Opel, подобная педаль выполняла совсем другие функции: смазка узлов подвески, управление стартером, переключение ближнего и дальнего света или даже накачивание стеклоомывателя.

Есть ли четвертая педаль в современных авто

Современные автомобили уже редко оснащаются такими механическими системами. Сейчас на рынке преобладают модели с автоматической коробкой передач, где три педали расположены органично и не мешают управлению. Автопроизводители оснащают свои модели электронным стояночным тормозом, что значительно удобнее и надежнее. Чтобы его активировать, достаточно нажать кнопку на центральной панели - на приборной доске загорается индикатор. Для отключения системы следует запустить двигатель и перевести коробку на первую передачу, после чего электроника автоматически отключает тормоз.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Какая реакция людей

На Reddit водители активно делились своими воспоминаниями и опытом относительно четвертой педали в автомобилях. Многие пользователи признавались, что впервые увидели такую педаль и были удивлены ее существованием.

"Четвертая педаль слева на секунду меня сбила с толку. Кажется, я никогда раньше не видел педаль стояночного тормоза на механической коробке передач. Обычно для меня это ручной тормоз", - написал пользователь GreenSorbet95.

Другой пользователь добавил, что на грузовиках такая схема остается актуальной и сегодня. Еще один поделился собственным опытом на GMC Sierra 1998 года, где педаль стояночного тормоза расположена слева и поднята, чтобы избежать случайного нажатия, а тормоз отпускается рычагом под рулем.

Некоторые пользователи вспоминали старые автомобили и специфические детали, которые добавляли особого шарма вождению. Так, один из пользователей пошутил, что для полного эффекта нужен кнопочный выключатель фар на полу.

Читайте также:

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто правила дорожного движения автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дыму

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дыму

21:13Война
Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

21:11Экономика
РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

20:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Последние новости

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

Реклама
19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

Реклама
17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

14:56

Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секретВидео

14:45

"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

14:41

Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

14:34

Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

14:12

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

14:08

Поездка станет сразу удобнее: водителям назвали секретную функцию козырька в автоВидео

13:57

Под ударом ГУР Ростелеком и Лукойл: СМИ узнали детали масштабной кибератаки

Реклама
13:55

Украинцев частично освободили от оплаты за газ: кого касается льгота

13:34

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

13:23

Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить

13:17

Улыбайтесь, мистер президент: внучка Софии Ротару засэлфилась с Трампом

13:06

"Россияне отползут": Хилюк назвал вероятный сценарий завершения войны

12:46

Развалила семью и осталась без денег: Повалий расплатилась за предательство Украины

12:41

Землю накрыла магнитная буря: когда ждать самые опасные вспышки на Солнце, даты

12:35

Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

12:21

Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

12:02

Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять