Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

Некоторые авто в начале 2000-х имели необычную четвертую педаль, которая выполняла важную фукцию.

Для чего нужна четвертая педаль в автомобиле

В начале 2000-х годов некоторые автомобильные концерны экспериментировали с необычными конфигурациями салонов, предлагая модели не только с автоматической или классической механической коробкой передач, но и с дополнительными педалями. Один из таких механизмов должен был заменять или выполнять функции ручного тормоза. Там, где обычно располагался привычный рычаг ручника, дизайнеры размещали различные футляры для мелочей, подстаканники, отсеки и подставки, придавая салону более функциональный, но менее привычный вид.

Однако такие модели выпускались недолго, поскольку компактное расположение всех элементов на небольшой площади создавало существенные технические трудности. Для водителей это тоже было непривычно, ведь они привыкли к классической схеме с тремя педалями: акселератор, тормоз и сцепление. Чтобы поставить автомобиль на "ручник", в таких моделях использовали четвертую педаль, что создавало дополнительный вызов для новичков и даже опытных водителей.

Для чего четвертая педаль на грузовиках

На больших грузовиках четвертая педаль часто применялась для раздельного управления тормозными системами, чтобы в случае отказа основных тормозов можно было безопасно остановить транспорт. На некоторых старых советских автомобилях, таких как "Волги", а также в европейских BMW или Opel, подобная педаль выполняла совсем другие функции: смазка узлов подвески, управление стартером, переключение ближнего и дальнего света или даже накачивание стеклоомывателя.

Есть ли четвертая педаль в современных авто

Современные автомобили уже редко оснащаются такими механическими системами. Сейчас на рынке преобладают модели с автоматической коробкой передач, где три педали расположены органично и не мешают управлению. Автопроизводители оснащают свои модели электронным стояночным тормозом, что значительно удобнее и надежнее. Чтобы его активировать, достаточно нажать кнопку на центральной панели - на приборной доске загорается индикатор. Для отключения системы следует запустить двигатель и перевести коробку на первую передачу, после чего электроника автоматически отключает тормоз.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Какая реакция людей

На Reddit водители активно делились своими воспоминаниями и опытом относительно четвертой педали в автомобилях. Многие пользователи признавались, что впервые увидели такую педаль и были удивлены ее существованием.

"Четвертая педаль слева на секунду меня сбила с толку. Кажется, я никогда раньше не видел педаль стояночного тормоза на механической коробке передач. Обычно для меня это ручной тормоз", - написал пользователь GreenSorbet95.

Другой пользователь добавил, что на грузовиках такая схема остается актуальной и сегодня. Еще один поделился собственным опытом на GMC Sierra 1998 года, где педаль стояночного тормоза расположена слева и поднята, чтобы избежать случайного нажатия, а тормоз отпускается рычагом под рулем.

Некоторые пользователи вспоминали старые автомобили и специфические детали, которые добавляли особого шарма вождению. Так, один из пользователей пошутил, что для полного эффекта нужен кнопочный выключатель фар на полу.

