Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробег

Руслана Заклинская
9 сентября 2025, 18:19
Автомобиль может служить годами, но есть определенный возраст и пробег, после которых ремонт начинает "съедать" бюджет.
Вы узнаете:

  • Какие возрастные границы считаются критическими для авто
  • Какой пробег считается относительно безопасным, а какой переходит в "зону риска"
  • Почему машины с большим пробегом могут быть в лучшем состоянии

Автомобиль может безотказно служить владельцу много лет, однако с возрастом расходы на его содержание резко возрастают. Аналитики проанализировали данные из более 4 тысяч автосалонов и станций техобслуживания, чтобы определить критические границы, после которых машина начинает требовать значительных вложений.

Как сообщает издание In Korr, до 6 лет большинство автомобилей остаются в относительно беспроблемном состоянии. Однако уже после седьмого года треть владельцев сталкивается с неожиданными поломками.

В возрасте 10-12 лет серьезного ремонта требуют почти 36% машин, а после 13 лет ситуация становится еще сложнее - более 44% авто превращаются в "постоянных клиентов" СТО. В категории 16-20 лет шесть из десяти машин нуждаются в регулярном ремонте.

Как влияет пробег на работу авто

Не менее важным фактором является пробег. До 100 тыс. км риск неожиданных поломок составляет лишь 21,5%. После 150 тыс. км этот показатель возрастает до 30%, а в пределах 200 тыс. км достигает уже 37,5% - психологической границы серьезных расходов. Когда же авто пересекает отметку в 300 тыс. км, каждая вторая машина фактически зависима от постоянного ремонта.

На украинском рынке большинство подержанных авто импортируют с пробегом более 200 тысяч километров. В таких случаях стоимость ремонта может составлять от 60 до 120 тысяч гривен, а иногда даже превышать рыночную цену аналогичной машины.

Каким может быть пробег авто

Эксперт по пригону авто Иван Рыбка развеивает распространенный миф о пробегах европейских машин. Часто можно услышать утверждение: если автомобилю больше 5 или 10 лет, его пробег обязательно превышает 200 тысяч километров. Особенно это касается автомобилей, пригнанных из Европы, ведь там хорошие дороги, поэтому, мол, все ездят очень много.

"Я неоднократно сталкивался с тем, что даже авто 3-4-летнего возраста может иметь почти 200 тысяч километров на одометре. Это правда. Но совсем другое дело - обобщать, что так должно быть всегда. На самом деле это скорее слухи и поверхностные суждения", - пояснил он.

Рыбка отметил, что нужно четко отличать автомобили, которые эксплуатировались на автобанах, от тех, что принадлежали частным владельцам, которые ездили совсем немного. И, что интересно, машины с большим "автобанным" пробегом часто имеют лучшее техническое и даже косметическое состояние, чем те, которые проехали значительно меньше, но передвигались преимущественно по городу или короткими дистанциями.

Смотрите видео о пробеге авто:

Еще одна важная деталь - стоимость. В Европе высокий пробег не является негативным фактором, наоборот, он подтверждает честность владельца и адекватность цены. Поэтому если на рынке попадается авто с пробегом 50 тысяч километров за такую же стоимость, как и аналог с пробегом 200 тысяч, - стоит насторожиться. Это может свидетельствовать о "скрученном" одометре, проблемах с кузовом или скрытых технических неисправностях.

"Не стоит вешать ярлыки на каждый автомобиль, которому исполнилось 5 или 10 лет. Машина не обязана ездить ежедневно только для того, чтобы "намотать" пробег, соответствующий шаблонным представлениям. Каждый случай уникален, и нужно смотреть на состояние, а не на цифры на панели приборов", - добавил он.

Что указывает на то, что авто нужно продавать

Часто владельцы затягивают с решением проблем, превращая машину в "черную дыру" для бюджета. Зато стоит вовремя принимать решение - ремонтировать или продавать авто.

  1. Если автомобилю более 13 лет и пробег превышает 200 тысяч км, следует особенно внимательно следить за его состоянием.
  2. Правило трети: если ежегодные расходы на ремонт достигают 30% от рыночной стоимости машины, стоит задуматься о замене.
  3. Частые поломки (каждые 2-3 месяца) свидетельствуют, что авто потеряло надежность.
  4. Если сумма ремонтов за год равна или превышает половину рыночной стоимости автомобиля, экономически выгоднее приобрести более новый транспорт.

Однако даже регулярное техобслуживание не отменяет "возрастных" проблем авто: изнашиваются двигатель, трансмиссия, электроника, появляется коррозия. Именно поэтому после 13 лет эксплуатации или 200 тыс. км пробега машину целесообразно считать в "зоне риска" и заранее планировать ее замену, чтобы избежать бесконечных расходов и непредвиденных поломок.

О персоне: Иван Рыбка

Иван Рыбка - украинский автоэксперт и блогер, известный благодаря своему YouTube-каналу, который имеет более 222 тысяч подписчиков и более 1,1 тысячи видео. Основная тематика его контента - пригон автомобилей из Германии, их растаможка в Украине и обзор дальнейшей судьбы таких машин на отечественном рынке.

Его канал также выполняет просветительскую роль. Иван рассказывает о мифах и реалиях европейского авторынка, объясняет нюансы с пробегами, ценами и состоянием подержанных авто, а также делится советами для тех, кто планирует приобрести автомобиль за рубежом.

