Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробег

Автомобиль может безотказно служить владельцу много лет, однако с возрастом расходы на его содержание резко возрастают. Аналитики проанализировали данные из более 4 тысяч автосалонов и станций техобслуживания, чтобы определить критические границы, после которых машина начинает требовать значительных вложений.
Как сообщает издание In Korr, до 6 лет большинство автомобилей остаются в относительно беспроблемном состоянии. Однако уже после седьмого года треть владельцев сталкивается с неожиданными поломками.
В возрасте 10-12 лет серьезного ремонта требуют почти 36% машин, а после 13 лет ситуация становится еще сложнее - более 44% авто превращаются в "постоянных клиентов" СТО. В категории 16-20 лет шесть из десяти машин нуждаются в регулярном ремонте.
Как влияет пробег на работу авто
Не менее важным фактором является пробег. До 100 тыс. км риск неожиданных поломок составляет лишь 21,5%. После 150 тыс. км этот показатель возрастает до 30%, а в пределах 200 тыс. км достигает уже 37,5% - психологической границы серьезных расходов. Когда же авто пересекает отметку в 300 тыс. км, каждая вторая машина фактически зависима от постоянного ремонта.
На украинском рынке большинство подержанных авто импортируют с пробегом более 200 тысяч километров. В таких случаях стоимость ремонта может составлять от 60 до 120 тысяч гривен, а иногда даже превышать рыночную цену аналогичной машины.
Каким может быть пробег авто
Эксперт по пригону авто Иван Рыбка развеивает распространенный миф о пробегах европейских машин. Часто можно услышать утверждение: если автомобилю больше 5 или 10 лет, его пробег обязательно превышает 200 тысяч километров. Особенно это касается автомобилей, пригнанных из Европы, ведь там хорошие дороги, поэтому, мол, все ездят очень много.
"Я неоднократно сталкивался с тем, что даже авто 3-4-летнего возраста может иметь почти 200 тысяч километров на одометре. Это правда. Но совсем другое дело - обобщать, что так должно быть всегда. На самом деле это скорее слухи и поверхностные суждения", - пояснил он.
Рыбка отметил, что нужно четко отличать автомобили, которые эксплуатировались на автобанах, от тех, что принадлежали частным владельцам, которые ездили совсем немного. И, что интересно, машины с большим "автобанным" пробегом часто имеют лучшее техническое и даже косметическое состояние, чем те, которые проехали значительно меньше, но передвигались преимущественно по городу или короткими дистанциями.
Еще одна важная деталь - стоимость. В Европе высокий пробег не является негативным фактором, наоборот, он подтверждает честность владельца и адекватность цены. Поэтому если на рынке попадается авто с пробегом 50 тысяч километров за такую же стоимость, как и аналог с пробегом 200 тысяч, - стоит насторожиться. Это может свидетельствовать о "скрученном" одометре, проблемах с кузовом или скрытых технических неисправностях.
"Не стоит вешать ярлыки на каждый автомобиль, которому исполнилось 5 или 10 лет. Машина не обязана ездить ежедневно только для того, чтобы "намотать" пробег, соответствующий шаблонным представлениям. Каждый случай уникален, и нужно смотреть на состояние, а не на цифры на панели приборов", - добавил он.
Что указывает на то, что авто нужно продавать
Часто владельцы затягивают с решением проблем, превращая машину в "черную дыру" для бюджета. Зато стоит вовремя принимать решение - ремонтировать или продавать авто.
- Если автомобилю более 13 лет и пробег превышает 200 тысяч км, следует особенно внимательно следить за его состоянием.
- Правило трети: если ежегодные расходы на ремонт достигают 30% от рыночной стоимости машины, стоит задуматься о замене.
- Частые поломки (каждые 2-3 месяца) свидетельствуют, что авто потеряло надежность.
- Если сумма ремонтов за год равна или превышает половину рыночной стоимости автомобиля, экономически выгоднее приобрести более новый транспорт.
Однако даже регулярное техобслуживание не отменяет "возрастных" проблем авто: изнашиваются двигатель, трансмиссия, электроника, появляется коррозия. Именно поэтому после 13 лет эксплуатации или 200 тыс. км пробега машину целесообразно считать в "зоне риска" и заранее планировать ее замену, чтобы избежать бесконечных расходов и непредвиденных поломок.
О персоне: Иван Рыбка
Иван Рыбка - украинский автоэксперт и блогер, известный благодаря своему YouTube-каналу, который имеет более 222 тысяч подписчиков и более 1,1 тысячи видео. Основная тематика его контента - пригон автомобилей из Германии, их растаможка в Украине и обзор дальнейшей судьбы таких машин на отечественном рынке.
Его канал также выполняет просветительскую роль. Иван рассказывает о мифах и реалиях европейского авторынка, объясняет нюансы с пробегами, ценами и состоянием подержанных авто, а также делится советами для тех, кто планирует приобрести автомобиль за рубежом.
