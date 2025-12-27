Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

Некоторые комнатные растения могут создать атмосферу гармонии и процветания в вашем доме.

5 комнатных растений, которые принесут удачу в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexel

Вы узнаете:

Какой цветок приносит удачу

Какой цветок символизирует счастье

Какой вазон приносит деньги

В начале года мы стремимся создать вокруг себя атмосферу гармонии и позитива. Одним из самых простых способов добавить в дом символы удачи являются комнатные растения, которые во многих культурах считаются источником доброй энергии и процветания. Об этом пишет Real Simple.

Главред собрал пять зеленых "талисманов", которые помогут привлечь хорошую энергетику в дом.

Каштан малабарский

Денежное дерево уже давно стало символом достатка и процветания. Растение рекомендуется держать дома, чтобы привлечь в жизнь финансовое процветание и открыть денежный канал.

Уход за этим растением не сложный: оно любит яркий, но непрямой свет и нуждается в поливе только тогда, когда верхний слой почвы подсыхает. Важно сажать его в хорошо дренированную почву и время от времени поворачивать горшок, чтобы крона развивалась равномерно.

Каштан малабарский / Фото: Pexels

Пилея

Пилею часто называют китайским денежным растением, ведь ее круглые листья напоминают монеты. Она символизирует благосостояние и нередко дарится как пожелание удачи и достатка. Для здорового роста пилеи нужен яркий непрямой свет и постоянно слегка влажная почва. Поливать ее рекомендуем тогда, когда верхний слой земли подсыхает. Важно помнить, что это растение чувствительно к примесям в воде, поэтому лучше всего использовать дождевую, дистиллированную или хорошо отфильтрованную воду.

Пилея / Фото: Pexels

Комнатный бамбук

Хотя это растение не является настоящим бамбуком, оно известно как символ гармонии и удачи. Три стебля бамбука имеют символическое значение - приносят счастье, пять - здоровье, а восемь - богатство. Бамбук можно выращивать как в воде, так и в почве. Если он растет в воде, корни должны быть погружены в чистую пресную воду, которую следует менять каждую неделю. Растение хорошо чувствует себя в ярком непрямом свете и не требует сложного ухода.

Комнатный бамбук / Фото: Pexels

Нефритовое растение

Нефритовое растение - символ процветания и роста. Его часто дарят на новоселье, чтобы пожелать хозяевам удачи в новом доме. Это суккулент, который прекрасно растет на солнечном подоконнике. При правильном уходе нефрит может жить десятилетиями, становясь настоящим зеленым оберегом семьи.

Нефритовое растение / Фото: Pexels

Спатифиллум

Спатифиллум символизирует чистоту и гармонию. Она украшает дом нежными белыми цветами, которые появляются при надлежащем уходе. Растение любит непрямой свет и слегка влажную почву, но важно избегать чрезмерного полива. Листья рекомендуем периодически протирать влажной тряпкой, чтобы они оставались свежими и здоровыми.

Спатифиллум / Фото: Pexels

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

