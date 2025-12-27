Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

Вы узнаете:
- Какой цветок приносит удачу
- Какой цветок символизирует счастье
- Какой вазон приносит деньги
В начале года мы стремимся создать вокруг себя атмосферу гармонии и позитива. Одним из самых простых способов добавить в дом символы удачи являются комнатные растения, которые во многих культурах считаются источником доброй энергии и процветания. Об этом пишет Real Simple.
Главред собрал пять зеленых "талисманов", которые помогут привлечь хорошую энергетику в дом.
Каштан малабарский
Денежное дерево уже давно стало символом достатка и процветания. Растение рекомендуется держать дома, чтобы привлечь в жизнь финансовое процветание и открыть денежный канал.
Уход за этим растением не сложный: оно любит яркий, но непрямой свет и нуждается в поливе только тогда, когда верхний слой почвы подсыхает. Важно сажать его в хорошо дренированную почву и время от времени поворачивать горшок, чтобы крона развивалась равномерно.
Пилея
Пилею часто называют китайским денежным растением, ведь ее круглые листья напоминают монеты. Она символизирует благосостояние и нередко дарится как пожелание удачи и достатка. Для здорового роста пилеи нужен яркий непрямой свет и постоянно слегка влажная почва. Поливать ее рекомендуем тогда, когда верхний слой земли подсыхает. Важно помнить, что это растение чувствительно к примесям в воде, поэтому лучше всего использовать дождевую, дистиллированную или хорошо отфильтрованную воду.
Комнатный бамбук
Хотя это растение не является настоящим бамбуком, оно известно как символ гармонии и удачи. Три стебля бамбука имеют символическое значение - приносят счастье, пять - здоровье, а восемь - богатство. Бамбук можно выращивать как в воде, так и в почве. Если он растет в воде, корни должны быть погружены в чистую пресную воду, которую следует менять каждую неделю. Растение хорошо чувствует себя в ярком непрямом свете и не требует сложного ухода.
Нефритовое растение
Нефритовое растение - символ процветания и роста. Его часто дарят на новоселье, чтобы пожелать хозяевам удачи в новом доме. Это суккулент, который прекрасно растет на солнечном подоконнике. При правильном уходе нефрит может жить десятилетиями, становясь настоящим зеленым оберегом семьи.
Спатифиллум
Спатифиллум символизирует чистоту и гармонию. Она украшает дом нежными белыми цветами, которые появляются при надлежащем уходе. Растение любит непрямой свет и слегка влажную почву, но важно избегать чрезмерного полива. Листья рекомендуем периодически протирать влажной тряпкой, чтобы они оставались свежими и здоровыми.
