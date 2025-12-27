Больше вариантов нет: Зеленский назвал 'красные линии' Украины в переговорах

Зеленский подчеркнул, что Россия демонстрирует желание продолжать войну.

Зеленский о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Украина имеет "красные линии" в мирных переговорах

Они касаются территорий, ЗАЭС и гарантии безопасности

Украина идет на все, что может остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четкие "красные линии" для Украины в мирных переговорах перед встречей президентов в США. Речь идет о территориальных вопросах, ЗАЭС и гарантиях безопасности. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, есть красные линии для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение - юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях. Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем коммуницировать с народом", - заявил глава государства. видео дня

По его словам, вопрос обсуждения с обществом: это референдум или те или иные законодательные изменения.

"Но самое главное - это гарантии безопасности. Кроме территориальных вопросов, ЗАЭС, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны", - уточнил президент.

Возможность прекращения огня и завершения войны

Зеленский также напомнил, что Украина не начинала эту войну, это сделала - Россия.

"Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Украина пошла на много разных компромиссов и в этом есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет - это окончание войны", - добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что пока Украина хочет мира, Россия демонстрирует желание продолжать войну.

"И если весь мир, Европа и Америка, будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Потому что все мы вместе будем хотеть одного - окончания войны, нормального мира, устойчивого мира, безопасного для всего мира", - говорит президент Украины.

По его мнению, если США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.

"Здесь нет больше вариантов. Есть вариант А - окончание войны как можно быстрее, остановка России - или продолжение войны. И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоры, на любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине", - подытожил глава государства.

Приведут ли переговоры к миру - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам.

По его словам, ключевая проблема - ненадлежащий состав делегаций и формат встреч.

Горбач также добавил, что нынешний мирный план - нереалистичный, и он не может быть выполнен.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Украина, США и Россия "действительно приблизились" к решению для завершения войны. Однако он цинично обвинил Украину и Евросоюз в том, что они якобы не хотят договариваться и "удвоили усилия", чтобы сорвать переговорный процесс.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что российско-украинская война "ближе, чем когда-либо" к своему завершению. Мирное урегулирование возможно в ближайшие 90 дней.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность завершения войны в 2026 году. Он подчеркнул, что в этом вопросе многое будет зависеть от переговорного процесса, а также от нашей стойкости как на фронте, так и в тылу.

