Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Анна Ярославская
26 декабря 2025, 07:59обновлено 26 декабря, 08:40
790
Глава Кремля провел предновогоднее заседание Госсовета и заявил о своих требованиях на мирных переговорах.
Путин, армия РФ
Кремль настаивает на передаче всего Донбасса и обсуждает судьбу ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Краткие тезисы:

  • Путин требует передачи под контроль РФ всей территории Донбасса
  • Якобы допускается возможность частичного территориального обмена с российской стороны
  • Также обсуждался вопрос совместного с США управления Запорожской АЭС

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники.

25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Госсовета, которое на этот раз было посвящено проблемам подготовки кадров. Но по данным издания, все члены Госсовета сосредоточились на другом вопросе.

видео дня

По информации издания, больше всего Путин говорил о переговорном процессе с США и Украиной.

"Он (Путин – ред.) рассказывал о договоренностях в Анкоридже, о плане американской стороны и о том, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы. И что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. И что это — слабость", - говорится в сообщении.

"Коммерсантъ" отмечает, что, по словам Путина, российская сторона до сих пор готова пойти на те уступки, которые он взял на себя в Анкоридже.

"То есть речь идет о том, что "Донбасс наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - пишет издание.

Также Путин якобы не скрывал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной (а не с украинской) управлении Запорожской АЭС.

"Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС. Поставки электроэнергии в Украину тоже по инициативе американской стороны обсуждаются. А также, рассказывал Путин, его спрашивали, можно ли украинским специалистам работать на АЭС, а он отвечал, что они сейчас там и работают, как раньше, просто паспорта у них теперь российские", - говорится в сообщении.

Переговоры на Аляске - чем закончился саммит Трампа и Путина

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. Тогда Трамп заявил, что все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.

Позже Трамп сделал ряд важных заявлений относительно трехсторонних переговоров. В частности, он подчеркнул важность встречи Зеленского и Путина. Также Трамп отметил, что Украина не станет членом НАТО.

Трамп также планировал организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Сообщалось, что он начал подготовку к переговорам. После двусторонней встречи планировался трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Оданко, по сути встреча президента Трампа и и Путина завершилась в Анкоридже без достижения договоренностей или объявления прекращения огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Что стоит за "мирным планом Зеленского": мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что двадцать пунктов "мирного плана", обнародованные президентом Украины Владимиром Зеленским, несовместимы с понятием справедливого мира.

По мнению эксперта, представленные пункты являются результатом обсуждения Украиной, Европой и США российской редакции плана, ранее известной как "28 пунктов Уиткоффа".

"Можно констатировать плавную эволюцию плана Кремля в "пункты Зеленского"", — заявил Горбач.

Аналитик утверждает, что идеи плана несовместимы со справедливым миром, который предполагал бы наказание агрессора.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это – наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - сказал Горбач в эксклюзивном комментарии Главреду.

Эксперт высказал предположение, что обсуждение плана может быть "дымовой завесой", прикрывающей сдачу украинских интересов. При этом он не исключил, что сам Зеленский, возможно, рассчитывает на отказ России от этих пунктов, чтобы возложить на Москву ответственность за срыв переговоров, особенно в глазах администрации Трампа.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

09:10Мир
"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:56Украина
Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

07:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Последние новости

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

Реклама
07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

06:10

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаковмнение

06:00

"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

04:41

Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ковбоя за 51 секунду

25 декабря, четверг
23:44

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

23:13

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

22:58

Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

22:26

Муженко, который обиделся за "бумажных генералов", сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

Реклама
22:16

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Девам - феерический день, Тельцам - недоразумения

22:02

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

22:01

"Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

21:57

Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

21:21

Ловушка "мирного плана" Трампамнение

21:17

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

20:33

Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

20:03

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

Реклама
15:25

Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

15:03

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять