Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Глава Кремля провел предновогоднее заседание Госсовета и заявил о своих требованиях на мирных переговорах.

https://glavred.info/world/chego-hochet-putin-ot-ukrainy-rossmi-raskryli-detali-peregovorov-s-ssha-10727138.html Ссылка скопирована

Кремль настаивает на передаче всего Донбасса и обсуждает судьбу ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Краткие тезисы:

Путин требует передачи под контроль РФ всей территории Донбасса

Якобы допускается возможность частичного территориального обмена с российской стороны

Также обсуждался вопрос совместного с США управления Запорожской АЭС

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники.

25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Госсовета, которое на этот раз было посвящено проблемам подготовки кадров. Но по данным издания, все члены Госсовета сосредоточились на другом вопросе.

видео дня

По информации издания, больше всего Путин говорил о переговорном процессе с США и Украиной.

"Он (Путин – ред.) рассказывал о договоренностях в Анкоридже, о плане американской стороны и о том, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы. И что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. И что это — слабость", - говорится в сообщении.

"Коммерсантъ" отмечает, что, по словам Путина, российская сторона до сих пор готова пойти на те уступки, которые он взял на себя в Анкоридже.

"То есть речь идет о том, что "Донбасс наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - пишет издание.

Также Путин якобы не скрывал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной (а не с украинской) управлении Запорожской АЭС.

"Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС. Поставки электроэнергии в Украину тоже по инициативе американской стороны обсуждаются. А также, рассказывал Путин, его спрашивали, можно ли украинским специалистам работать на АЭС, а он отвечал, что они сейчас там и работают, как раньше, просто паспорта у них теперь российские", - говорится в сообщении.

Переговоры на Аляске - чем закончился саммит Трампа и Путина

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. Тогда Трамп заявил, что все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.

Позже Трамп сделал ряд важных заявлений относительно трехсторонних переговоров. В частности, он подчеркнул важность встречи Зеленского и Путина. Также Трамп отметил, что Украина не станет членом НАТО.

Трамп также планировал организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Сообщалось, что он начал подготовку к переговорам. После двусторонней встречи планировался трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Оданко, по сути встреча президента Трампа и и Путина завершилась в Анкоридже без достижения договоренностей или объявления прекращения огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Что стоит за "мирным планом Зеленского": мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что двадцать пунктов "мирного плана", обнародованные президентом Украины Владимиром Зеленским, несовместимы с понятием справедливого мира.

По мнению эксперта, представленные пункты являются результатом обсуждения Украиной, Европой и США российской редакции плана, ранее известной как "28 пунктов Уиткоффа".

"Можно констатировать плавную эволюцию плана Кремля в "пункты Зеленского"", — заявил Горбач.

Аналитик утверждает, что идеи плана несовместимы со справедливым миром, который предполагал бы наказание агрессора.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это – наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - сказал Горбач в эксклюзивном комментарии Главреду.

Эксперт высказал предположение, что обсуждение плана может быть "дымовой завесой", прикрывающей сдачу украинских интересов. При этом он не исключил, что сам Зеленский, возможно, рассчитывает на отказ России от этих пунктов, чтобы возложить на Москву ответственность за срыв переговоров, особенно в глазах администрации Трампа.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред