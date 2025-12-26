Укр
Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

Марина Фурман
26 декабря 2025, 16:12
136
Украина во время встречи в США планирует обсудить чувствительные вопросы, заверил Зеленский.
Зеленский, Трамп
У Зеленского запланирована встреча с Трампом / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Мирный план из 20 пунктов согласован на 90%
  • Во встрече с Трампом возможно участие лидеров Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во Флориде обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом гарантии безопасности. Мирный план из 20 пунктов согласован на 90%. Об этом заявил украинский лидер, которого цитирует портал Новости.LIVE.

Отвечая на вопрос журналистов, Владимир Зеленский заявил, что Украина и США подготовили первые драфты нескольких документов, а ключевые вопросы - гарантии безопасности и восстановления - должны обсудить лидеры.

видео дня

"Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача - делать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что будет поднимать с Трампом территориальные вопросы и экономическое соглашение.

Еще одна тема - это давление на Россию, чтобы Кремль согласился на мирное соглашение.

По словам президента, в Москве постоянно ищут причины, чтобы отказаться от мира, и если это произойдет снова, то это означает, что давления недостаточно.

Будут ли европейцы на встрече Зеленского с Трампом

Президент отметил, что представители ЕС могут присоединиться к его встрече с Трампом.

"Мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас за одни сутки мы можем все собраться. Офлайн, но я думаю, как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры", - сказал украинский лидер.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Когда состоится встреча Зеленского с Трампом

По данным Kyiv Post, если все пойдет по плану, визит Зеленского в США может состояться уже 28 декабря. Встреча двух президентов состоится в резиденции Трампа во Флориде.

Издание отмечает, что за кулисами западные столицы обращают внимание на растущую кипу документов Киева. Высокопоставленный западный чиновник, привлеченный к координации между США и Европой, сообщил Kyiv Post, что после недавних встреч на высоком уровне администрации Трампа в Майами и Флориде сейчас царит настроение "осторожной интриги".

Мирный план - новости по теме

Недавно Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана. Главред рассказывал о чем в них идет речь.

Позже СМИ написали, что Россия намерена добиться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана по прекращению войны в Украине, включая более жесткие ограничения для ВСУ.

В издании The New York Times говорится, что Кремль вряд ли примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Реклама

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

