Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

Что сказал Зайченко:
- Россия хочет нанести новый массированный удар по Украине
- Для подготовки к атаке РФ надо около 10 дней для подготовки к атаке
- От российского обстрела будет зависеть объем отключений электроэнергии
В энергосистеме Украины ситуация контролируемая, но улучшится ли она в ближайшее время - спрогнозировать трудно. А все потому, что страна-агрессор Россия готовится к новой атаке на Украину.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, россияне стабильно примерно раз в 10 дней атакуют энергосистему Украины.
"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том", - подчеркнул он.
Как в Украине подают электроэнергию сегодня
Зайченко пояснил, что по состоянию на сейчас графиков аварийных отключений в Украине нет, однако графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики отключений все еще действуют.
При этом по всей Украине графики отключений для населения различаются в объеме - от одной до трех с половиной очередей.
Ухудшат ли заморозки ситуацию в энергосистеме
Главред писал, что по мнению эксперта по энергетике, главы Лиги Энергетического Развития Украины Александра Голиздры, несмотря на то, что на этой неделе Украину сковали морозы, это не повлечет критической ситуации в энергосистеме.
Особенно, если морозы будут кратковременные, примерно на 2 суток. Поэтому сейчас риска массовых и длительных отключений света нет.
Российские обстрелы Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты на Рождество атаковали Чернигов. Дрон попал в многоэтажку. Один человек погиб, еще 5 человек ранены, среди них - ребенок.
Ранее, 24 декабря, Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате атаки стало известно, что один человек погиб, много раненых.
Читайте также:
- Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробности
- Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз
- Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами
О персоне: Виталий Зайченко
Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред