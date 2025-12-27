Укр
Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 11:30
Екатерина Остапчук слила подробности развода мужа с Кристиной Горняк.
Екатерина Остапчук публично набросилась на Кристину Горняк
Екатерина Остапчук публично обвиняет Кристину Горняк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Горняк, Екатерина Остапчук

Вы узнаете:

  • Как Остапчук разводился с Кристиной Горняк
  • Почему они до сих пор не могут поделить дом

Третья жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла жесткие подробности его развода с юристкой Кристиной Горняк и высказала ей претензии в Telegram-канале по поводу продажи дома, купленного во время их семейной жизни.

Екатерина возмущена, что вторая жена ведущего не спешит идти на сделку и продавать дом, который они приобрели до развода, желая получить больше денег, хотя сама, по словам Екатерины, ничего не вложила в него.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Владимир Остапчук с третьей женой Екатериной и сыном / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Бывшая Вовы продолжает нас терроризировать и не дает продать дом по рыночной стоимости. Она не вложила ни гривны в него, шантажом выбила заключение договора, а сейчас не дает продать и разделить 50 на 50 средства. Вова купил его за $240 тыс. Уже почти год он не продается. Появился клиент, который готов купить за $165 тыс. Она отказывается и говорит, пусть дом стоит, не понимая, что соседние дома продаются за такую же цену и продать его за $190 тыс. невозможно, а время идет", — пожаловалась супруга Владимира.

Екатерина Остапчук про дом
Екатерина Остапчук про дом / скрин из соцсетей

Девушка считает, что соперница просто издевается над ее семьей из-за личного несчастья, которое привело к "патологической одержимости". Екатерина также начала раскрывать подробности развода Остапчука с Горняк и утверждает, что у пары были громкие скандалы. Более того, Кристина требовала сделать выбор между ней и детьми от предыдущего брака.

"Жаль, что Вова в отношениях не собирал компромат. Или Кристина хочет сказать, что она не крыла его трехэтажным матом и не она разбила пол стулом?", — выдала Остапчук.

Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк
Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк / скрин из соцсетей

Кроме того, нынешняя жена ведущего заявила, что Горняк якобы угрожала ему разоблачающими интервью с обвинениями в абьюзе. К конфликту присоединилась и мать Кристины, переписки с которой опубликовала Екатерина. Женщина обещала выложить видео, где Владимир нецензурно выражается на бывшую жену во время ссоры. Сама Кристина Горняк пока не отреагировала на обвинения новой супруги Остапчука.

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

