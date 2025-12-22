Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

Жена Владимира Остапчука рассказала про планы звездной пары.

Екатерина Остапчук ответила на вопрос о второй беременности

Как она справляется с материнством

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерка Екатерина Остапчук, честно ответила на вопрос подписчика о второй беременности. В Instagram она поделилась, что не станет затягивать со вторым ребенком.

Екатерина пошутила, что поклонники хотят ее страданий, но призналась, что они с Владимиром уже задумались о втором малыше. Единственное, что сдерживает девушку, — необходимость поправить здоровье.

"Хотите, чтобы и я страдала? Да мы бы уже, но решила сначала закрыть некоторые вопросы по здоровью", — ответила Остапчук.

Владимир Остапчук - сын / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Также она отметила, что не планирует большого перерыва между беременностями, но опасается повторения неприятных симптомов.

"Большой перерыв не планирую делать. Но как вспомню тот токсикоз...", — пожаловалась Екатерина.

Кроме того, жена ведущего рассказала о том, боится ли конкуренции с няней своего сына. По словам блогерки, она не ревнует малыша.

Владимир Остапчук - семья / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Ревновать ребенка к няне для меня какая-то странная история. Потом это перерастет в ревность к его девушкам и жене? Я, слава Богу, реализована не только как мама, поэтому в 18 — до свидания", — написала Остапчук.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

