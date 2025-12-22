Укр
Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

Кристина Трохимчук
22 декабря 2025, 13:30
Жена Владимира Остапчука рассказала про планы звездной пары.
Екатерина Остапчук
Екатерина Остапчук беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Вы узнаете:

  • Екатерина Остапчук ответила на вопрос о второй беременности
  • Как она справляется с материнством

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерка Екатерина Остапчук, честно ответила на вопрос подписчика о второй беременности. В Instagram она поделилась, что не станет затягивать со вторым ребенком.

Екатерина пошутила, что поклонники хотят ее страданий, но призналась, что они с Владимиром уже задумались о втором малыше. Единственное, что сдерживает девушку, — необходимость поправить здоровье.

"Хотите, чтобы и я страдала? Да мы бы уже, но решила сначала закрыть некоторые вопросы по здоровью", — ответила Остапчук.

Владимир Остапчук - сын
Владимир Остапчук - сын / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Также она отметила, что не планирует большого перерыва между беременностями, но опасается повторения неприятных симптомов.

"Большой перерыв не планирую делать. Но как вспомню тот токсикоз...", — пожаловалась Екатерина.

Кроме того, жена ведущего рассказала о том, боится ли конкуренции с няней своего сына. По словам блогерки, она не ревнует малыша.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Владимир Остапчук - семья / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Ревновать ребенка к няне для меня какая-то странная история. Потом это перерастет в ревность к его девушкам и жене? Я, слава Богу, реализована не только как мама, поэтому в 18 — до свидания", — написала Остапчук.

Ранее Главред сообщал, что известный украинский шоумен и военнослужащий Даниэль Салем показал последствия своих ранений на фронте. В его Instagram появились кадры из кареты скорой помощи. После съемок шоумену понадобилась медицинская помощь.

Также известный американский актер Джеймс Рэнсон был найден мертвым в Лос-Анджелесе. Полиция начала расследование по факту смерти Рэнсона, однако не нашла никаких признаков насильственной гибели. О смерти актера также сообщила его жена Джейми Макфи.

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
