Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

Алена Кюпели
9 декабря 2025, 08:02
347
Блогер Катерина Остапчук поделилась секретами своей красоты и рассказала, как справляется с последствиями тревоги по утрам.
Катерина Остапчук рассказала, как проживает обстрелы с маленьким сыном
Катерина Остапчук рассказала, как проживает обстрелы с маленьким сыном / Коллаж Главред, фото Instagram/ostapchukkaterynaa

В ночь на 6 декабря, террористическая Россия в своем подлом стиле атаковала украинские города.

Украинцы снова столкнулись со страхом и ужасом, слушая канонаду за своими окнами и гадая, куда на этот раз прилетит вражеский снаряд.

А потом встало солнце и под подушками украинских детей появились сладости и подарки ко Дню Святого Николая, ведь детство и семейные украинские традиции никто не отменит. Даже подлый сосед.

видео дня

Украинские родители в очередной раз проживая ужасы войны, все равно остаются мамами и папами для своих детей.

Главред решил расспросить звездных мам, откуда они берут силы на то, чтобы каждый раз начинать новый день после страшной ночи. Не просто начинать, а ехать на съемки, снимать ролики и интеграции, наносить макияж, улыбаться своему маленькому счастью и жить эту непростую у условиях войны, жизнь. Кроме того, мы поинтересовались, какая "рутина" во время воздушной тревоги и как звездные родители защищают своих детей.

Так, как это делает блогер и супруга украинского телеведущего Катерина Остапчук.

По словам Катерины, рутина во время ночных обстрелов зависит от Тимофея (сын Кати и Владимира - авт.): спит он или нет, и интенсивности обстрела. "Мы живем в загородном доме, поэтому, к сожалению, укрытия нет. Если Тим спит, мы переносим его в самое безопасное место в доме, подальше хотя бы от окон. У нас это стиральная комната, потому что их там просто нет. Если бодрствует и есть угроза массированного удара — едем на паркинг в дом к друзьям. В общем, тревогой не пренебрегаем. Но я и не паникую. У нас за это ответственный Вова", - улыбается блогер.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Она добавляет, что малыш пока не пугается вражеских обстрелов, ведь он пока не понимает, что на самом деле происходит.

"Он привык к шуму, мы с детства укладывали его в шуме, поэтому даже не просыпается от резких звуков — взрывов. Что касается бессонных ночей, то сейчас они такие и без обстрелов, потому что Тим ест каждые три часа. Мамы младенцев поймут. Поэтому я привыкла бодрствовать нормально. Но когда сна совсем нет, то лично я отдаю утром Тима няне, а сама уезжаю в салон: на массаж, во время которого можно поспать, а потом на укладку. Кофе не пью, у меня от него только повышается тревожность", - делится молодая мама.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Шикарный серьезный мужчина - Тимофей Владимирович Остапчук / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

На вопрос о том, как действуют родители, если по какой-то причине оказались не рядом с ребенком во время обстрела, Катерина говорит, что такая ситуация случилось единожды.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Семья Остапчуков в полном составе / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

"Это был день рождения мужа и мы впервые оставили Тима ночевать с няней. Был сильный обстрел ночью. Мы просто держали связь со Светланой (няней). Конечно, было страшно, но мы доверяем няне и при обстреле она делает все то же, что и мы. В общем, мы берем Тимофея везде с нами, если речь идет о поездках из Киева. Даже на работу", - рассказывает она.

Секреты красоты Катерины Остапчук

Катерина на Остапчук говорит, что выглядеть молодо и свежо ей помогает "молодость (смеется - авт.) и естественный коллаген." "Но если совсем плохая ночь была, то лимфодренажные прыжки (я в общем склонна к отекам), ручной массаж лица (честно, сама не делаю, хожу в салон) и растяжка (возможно это психосоматика, но мне она помогает больше, чем тренировки в зале и тп. Так я чувствую свое тело", - делится стильная блогер.

Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты
Катерина Остапчук о сыне, бессонных ночах и секретах красоты / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Ранее Главред рассказывал о том, что в день 25-летия Остапчук ее муж-ведущий преподнес ей сумочку от бренда Chanel. С обновкой именинница отправилась на праздничную вечеринку, однако не забыла похвастаться ею в социальных сетях.

Напомним, ранее на своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

