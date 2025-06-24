Жена Остапчука похвасталась шикарным подарком от ведущего

Вкратце:
- Жена Остапчука отпраздновала 25-летие
- Ведущий поздравил возлюбленную брендовым аксессуаром
Журналистка и блогерша Катя Остапчук, третья жена шоумена Владимира Остапчука, сегодня отпраздновала свое 25-летие. Первыми с четвертью века именинницу поздравили ее муж и полугодовалый сын.
В своем блоге в Instagram Екатерина показала, как ее мужчины с утра пришли с подарком, цветами и праздничным тортом. Позже она уточнила, что именно ей подарил Владимир Остапчук.
Шоумен не скупится на подарки для возлюбленной - в день ее 25-летия он преподнес ей сумочку от бренда Chanel. С обновкой именинница отправилась на праздничную вечеринку, однако не забыла похвастаться ею в социальных сетях.
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Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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