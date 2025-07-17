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"Если у тебя успешный муж": жена Остапчука раскрыла свой заработок

Элина Чигис
17 июля 2025, 12:25
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Екатерина Остапчук неплохо зарабатывает.
Владимир Остапчук, Катя Остапчук
Екатерина Остапчук - доход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук – заговорила о своих заработках.

На своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.

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"Писали, что вообще-то надо быть независимой от мужа. Согласна, но что делать, если я онлайн зарабатываю намного больше, чем могу зарабатывать со своей профессии офлайн? Это не достижение - зарабатывать на том, что сторис снимаешь? За меня их Вова снимает? За меня шутит? За меня делает эффективно рекламу?" – поделилась блогер.

Екатерина Остапчук с сыном
Екатерина Остапчук с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Также она рассказала, что ей комфортно жить и за счет мужа, а вот свой доход она тратит на свои потребности.

Сын Остапчуков
Сын Остапчуков / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Вот когда мужчина сам ничего не достиг, и женщина его не достигла - то это другое. Но если у тебя успешный муж, то нельзя жить за его счет и не тратить свои деньги на себя...Ну-ну", - добавила Остапчук.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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