"Если у тебя успешный муж": жена Остапчука раскрыла свой заработок

Екатерина Остапчук неплохо зарабатывает.

https://glavred.info/starnews/esli-u-tebya-uspeshnyy-muzh-zhena-ostapchuka-raskryla-svoy-zarabotok-10682159.html Ссылка скопирована

Екатерина Остапчук - доход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук – заговорила о своих заработках.

На своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.

видео дня

"Писали, что вообще-то надо быть независимой от мужа. Согласна, но что делать, если я онлайн зарабатываю намного больше, чем могу зарабатывать со своей профессии офлайн? Это не достижение - зарабатывать на том, что сторис снимаешь? За меня их Вова снимает? За меня шутит? За меня делает эффективно рекламу?" – поделилась блогер.

Екатерина Остапчук с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Также она рассказала, что ей комфортно жить и за счет мужа, а вот свой доход она тратит на свои потребности.

Сын Остапчуков / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Вот когда мужчина сам ничего не достиг, и женщина его не достигла - то это другое. Но если у тебя успешный муж, то нельзя жить за его счет и не тратить свои деньги на себя...Ну-ну", - добавила Остапчук.

Владимир Остапчук / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред