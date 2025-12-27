Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

Анна Ярославская
27 декабря 2025, 12:43
44
Если вкус кофе переходит грань от приятной к чрезмерной горечи, это может быть вызвано несколькими факторами.
Кофе
Что делать, если кофе горький на вкус? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что влияет на вкус кофе
  • Какой помол может сделать кофе более горьким
  • Какую воду лучше всего использовать для заваривания кофе

У многих утро начинается с чашки кофе. Но если напиток слишком горький или кислый, это может испортить идеальное утро настоящего кофемана. Почему кофе горчит и что с этим делать - разобрался Главред,

"Горечь — это ругательное слово в кофейной индустрии. Суть в том, что весь кофе горький — это одна из вещей, которые нам в нем нравятся", — говорит Мэтт Фалбер, основатель американкой обжарочной компании City Boy Coffee.

видео дня

Эксперты компании ESPRO, известной своими френч-прессами, добавляют: "Важно отметить и понять, что кофеин, который считается безвкусным, на самом деле имеет горький вкус".

Умеренная горечь приятна для вкусовых рецепторов. Она помогает сфокусировать вкус на сладости и кислотности, что уравновешивает элементы, создавая отличную чашку кофе, пишет Martha Stewart.

В то же время горчинка — не единственный привкус, который может испортить напиток. Если зерна недостаточно обжарены или помол слишком крупный, это может придать кофе кислый оттенок.

Как говорят эксперты, кислый кофе часто является противоположностью горького кофе.

Если вам интересно, какой срок хранения заваренного кофе и как его продлить, читайте материал: Лучше пить почти сразу: какой срок хранения заваренного кофе - точная цифра.

Почему кофе горчит

Если вкус кофе переходит грань от приятной к чрезмерной горечи, это может быть вызвано несколькими факторами. Если горячей воде требуется слишком много времени, чтобы пройти через молотый кофе, результат может получиться горьким. Если же кофеварка заваривает его слишком быстро, он будет недостаточно экстрагирован и может иметь кислый вкус.

Засекайте время. Если кофе слишком горький, попробуйте установить таймер и посмотреть, сколько времени требуется для его заваривания. Чем больше воды, тем сильнее экстракция, а чрезмерная экстракция может привести к излишней горечи.

Учтите размер помола. Кофе может быть слишком горьким, если его помолоть слишком мелко. В то же время но он может быть кислым, если его помолоть недостаточно мелко.

Правильно подобранная кофемолка поможет добиться идеального помола. Эксперты советуют использовать жерновую кофемолку.

Время обжарки также влияет на вкус напитка. Более длительная обжарка может давать горечь. Кофе светлой или средней обжарки сохраняет больше естественных характеристик и тонких вкусовых нюансов, при этом обладая меньшей горечью, чем кофе темной обжарки. Более темная обжарка обладает большей растворимостью, что приводит к более горькому вкусу.

Пережаренные зерна становятся более горькими из-за повышенного содержания фенилиндана — химических соединений, которые образуются при более темной обжарке.

Фильтрованная вода имеет решающее значение для вкуса, аромата и насыщенности кофе. В конечном итоге, чашка кофе на 98 процентов состоит из воды, и минералы в воде оказывают значительное влияние на процесс экстракции.

Эксперты советуют использовать мягкую воду - дистиллированную или воду, очищенную методом обратного осмоса. В результате вы получите более чистый, мягкий и сбалансированный вкус кофе.

Кроме того, жесткая вода может вызывать образование отложений в кофеварочном оборудовании.

Температура воды. Для светлой обжарки нужна кипящая вода, а для темной — немного более низкая.

Молоко может придать напиткам на основе эспрессо горький вкус. Дело в том, что молоко разрушает белки, вызывая горький вкус и ухудшая текстуру.

Качество кофейных зерен. Независимо от способа заваривания кофе вкус напитка во много будет зависеть от качества используемых зерен.

Количество кофеина в разных напитках инфографика
Количество кофеина в разных напитках / Инфографика: Главред

Что сделать чтобы кофе не горчил?

Добавьте щепотку соли. Небольшое количество соли, добавленное в кофейную гущу или в только что заваренный кофе, может помочь уменьшить горечь.

Соль также улучшит экстракцию воды, если она слишком мягкая.

"Добавление соли в кофе „обманывает" наши вкусовые рецепторы, усиливая наше восприятие сладких и кислых вкусов и одновременно уменьшая наше восприятие горечи", — объясняют эксперты.

В целом, рекомендуется использовать высококачественные, свежеобжаренные зерна арабики, а затем определиться с предпочтительной степенью обжарки (светлая, средняя или темная). После этого продолжайте экспериментировать с кофе.

"Пробуйте разные сорта, чтобы поддерживать свежесть вкусовых ощущений", — советуют эксперты.

Как писал Главред, вырастить кофейное дерево в домашних условиях вполне реально. Главное - придерживаться определенных правил. Цветовод Инна Ратуш, которая уже восемь лет выращивает мини-плантацию кофе дома, поделилась своим опытом. Детальнее читайте в материале: Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:17Политика
Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

14:05Синоптик
Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Последние новости

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

Реклама
12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

Реклама
09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

Реклама
22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять