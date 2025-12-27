Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

Если вкус кофе переходит грань от приятной к чрезмерной горечи, это может быть вызвано несколькими факторами.

https://glavred.info/life/pochemu-kofe-gorchit-i-kak-eto-ispravit-glavnye-oshibki-pri-zavarivanii-10727477.html Ссылка скопирована

Что делать, если кофе горький на вкус? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что влияет на вкус кофе

Какой помол может сделать кофе более горьким

Какую воду лучше всего использовать для заваривания кофе

У многих утро начинается с чашки кофе. Но если напиток слишком горький или кислый, это может испортить идеальное утро настоящего кофемана. Почему кофе горчит и что с этим делать - разобрался Главред,

"Горечь — это ругательное слово в кофейной индустрии. Суть в том, что весь кофе горький — это одна из вещей, которые нам в нем нравятся", — говорит Мэтт Фалбер, основатель американкой обжарочной компании City Boy Coffee.

видео дня

Эксперты компании ESPRO, известной своими френч-прессами, добавляют: "Важно отметить и понять, что кофеин, который считается безвкусным, на самом деле имеет горький вкус".

Умеренная горечь приятна для вкусовых рецепторов. Она помогает сфокусировать вкус на сладости и кислотности, что уравновешивает элементы, создавая отличную чашку кофе, пишет Martha Stewart.

В то же время горчинка — не единственный привкус, который может испортить напиток. Если зерна недостаточно обжарены или помол слишком крупный, это может придать кофе кислый оттенок.

Как говорят эксперты, кислый кофе часто является противоположностью горького кофе.

Если вам интересно, какой срок хранения заваренного кофе и как его продлить, читайте материал: Лучше пить почти сразу: какой срок хранения заваренного кофе - точная цифра.

Почему кофе горчит

Если вкус кофе переходит грань от приятной к чрезмерной горечи, это может быть вызвано несколькими факторами. Если горячей воде требуется слишком много времени, чтобы пройти через молотый кофе, результат может получиться горьким. Если же кофеварка заваривает его слишком быстро, он будет недостаточно экстрагирован и может иметь кислый вкус.

Засекайте время. Если кофе слишком горький, попробуйте установить таймер и посмотреть, сколько времени требуется для его заваривания. Чем больше воды, тем сильнее экстракция, а чрезмерная экстракция может привести к излишней горечи.

Учтите размер помола. Кофе может быть слишком горьким, если его помолоть слишком мелко. В то же время но он может быть кислым, если его помолоть недостаточно мелко.

Правильно подобранная кофемолка поможет добиться идеального помола. Эксперты советуют использовать жерновую кофемолку.

Время обжарки также влияет на вкус напитка. Более длительная обжарка может давать горечь. Кофе светлой или средней обжарки сохраняет больше естественных характеристик и тонких вкусовых нюансов, при этом обладая меньшей горечью, чем кофе темной обжарки. Более темная обжарка обладает большей растворимостью, что приводит к более горькому вкусу.

Пережаренные зерна становятся более горькими из-за повышенного содержания фенилиндана — химических соединений, которые образуются при более темной обжарке.

Фильтрованная вода имеет решающее значение для вкуса, аромата и насыщенности кофе. В конечном итоге, чашка кофе на 98 процентов состоит из воды, и минералы в воде оказывают значительное влияние на процесс экстракции.

Эксперты советуют использовать мягкую воду - дистиллированную или воду, очищенную методом обратного осмоса. В результате вы получите более чистый, мягкий и сбалансированный вкус кофе.

Кроме того, жесткая вода может вызывать образование отложений в кофеварочном оборудовании.

Температура воды. Для светлой обжарки нужна кипящая вода, а для темной — немного более низкая.

Молоко может придать напиткам на основе эспрессо горький вкус. Дело в том, что молоко разрушает белки, вызывая горький вкус и ухудшая текстуру.

Качество кофейных зерен. Независимо от способа заваривания кофе вкус напитка во много будет зависеть от качества используемых зерен.

Количество кофеина в разных напитках / Инфографика: Главред

Что сделать чтобы кофе не горчил?

Добавьте щепотку соли. Небольшое количество соли, добавленное в кофейную гущу или в только что заваренный кофе, может помочь уменьшить горечь.

Соль также улучшит экстракцию воды, если она слишком мягкая.

"Добавление соли в кофе „обманывает" наши вкусовые рецепторы, усиливая наше восприятие сладких и кислых вкусов и одновременно уменьшая наше восприятие горечи", — объясняют эксперты.

В целом, рекомендуется использовать высококачественные, свежеобжаренные зерна арабики, а затем определиться с предпочтительной степенью обжарки (светлая, средняя или темная). После этого продолжайте экспериментировать с кофе.

"Пробуйте разные сорта, чтобы поддерживать свежесть вкусовых ощущений", — советуют эксперты.

Как писал Главред, вырастить кофейное дерево в домашних условиях вполне реально. Главное - придерживаться определенных правил. Цветовод Инна Ратуш, которая уже восемь лет выращивает мини-плантацию кофе дома, поделилась своим опытом. Детальнее читайте в материале: Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред