Такого кофе вы точно не пробовали: что добавить, чтобы вкус стал непревзойденным

Дарья Пшеничник
28 ноября 2025, 20:26
Этот ингредиент не только смягчит воду, он уберет кофейную горечь и сбалансирует кислинку.
Как улучшить вкус кофе / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Соль смягчает горечь кофе, уравновешивает кислинку и усиливает аромат
  • В жарких странах соль в кофе помогает восстановить солевой баланс организма
  • В Турции соленый кофе имеет символическое значение

Кофе давно стал частью культуры многих стран мира. Но способы его приготовления и подачи различаются в зависимости от региона. Одним из самых интересных вариантов является кофе с солью - напиток, который имеет не только особый вкус, но и культурное значение.

Почему добавляют соль в кофе

Вопреки распространенному мнению, кофе с солью не становится просто соленым. Наоборот - специя смягчает горечь, уравновешивает кислинку и делает аромат более насыщенным. Ионы натрия усиливают запах, а напиток становится мягче и выразительнее, пишет УНИАН.

Для тех, кто не любит горечь, но не хочет добавлять сахар, соль может стать идеальным решением - без лишних калорий.

В жарких странах этот способ имеет еще и практическую пользу: соль помогает восстановить баланс минералов в организме после потери жидкости из-за пота.

Традиции и символика

В Турции существует интересная традиция: девушка может подать жениху очень соленый кофе, чтобы показать, что он ей не нравится. Это деликатный способ отказа без слов.

В азиатских странах в кофе иногда добавляют не только соль, но и перец, гвоздику или кардамон. Такой напиток напоминает пряный чай масала, популярный в Индии.

Как приготовить кофе с солью дома

  • Классический рецепт: щепотка соли, 1,5 ч. л. молотого кофе и 150-180 мл воды. Варить в джезве до появления пенки.
  • С молоком: вместо части воды добавляют подогретое молоко с пенкой.
  • С перцем: к кофе и соли добавляют щепотку черного или кайенского перца для пикантности.

Таким образом, кофе с солью - это не только кулинарный эксперимент, но и часть культурных традиций, сочетающая вкус, пользу и символику.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе
