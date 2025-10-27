Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива

О чем идет речь в материале:
- Куда выбрасывать кофейную гущу
- Можно ли выбрасывать кофе в унитаз
- Какая польза от кофейной гущи
После инцидента в Лондоне, когда женщину оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (примерно 7 500 гривен) за то, что она вылила кофе в канализацию, британские ученые призвали людей пересмотреть свои привычки - ведь такая утилизация вредит окружающей среде. Об этом сообщает профильное издание The Conversation.
Главред выяснил, как правильно выбросить кофейную гущу.
Почему нельзя выливать кофе и гущу в унитаз или раковину
По словам Кевина Коллинза, старшего преподавателя кафедры "Окружающая среда и системы" Открытого университета, кофе является значительным загрязнителем водных ресурсов.
"Хотя одна чашка - это незначительное количество, 98 миллионов чашек кофе, ежедневно выливаемых в канализацию, создают серьезную проблему для наших рек и водоемов", - указывает он.
Он объясняет, что кофеин не разлагается быстро или легко, и даже после очистки воды часть вещества попадает в реки.
"Очистные сооружения удаляют от 60 до 100% кофеина, в зависимости от технологий и условий. Но даже очищенная вода может содержать кофеин, когда она возвращается в реки и моря", - добавляет ученый.
Кроме того, кофе снижает уровень pH воды и содержит органические соединения, которые при разложении забирают кислород из экосистемы. Это создает благоприятные условия для роста водорослей и гибели водных организмов.
Как кофе влияет на природу
Кевин Коллинз отмечает, что кофеин уже обнаруживали в реках более 50% стран мира - даже в Антарктиде.
"Последние исследования показывают, что кофеин влияет на метаболизм, рост и подвижность некоторых пресноводных водорослей, растений и личинок водных насекомых. Даже в небольших количествах он может быть вредным", - говорится в материале.
Во время сильных дождей комбинированные канализационные системы перегружаются, и неочищенные стоки с кофеином сбрасываются прямо в водоёмы, что только усиливает экологический вред.
Что можно, а что нельзя выливать в канализацию
Эксперт напоминает, что нельзя выливать в канализацию ничего, "чего вы не хотели бы увидеть в реке или море".
Среди запрещенных веществ - кофе и кофейная гуща, масло, горячий жир, краска, моющие средства, отбеливатели. Все это нужно выбрасывать в бытовой мусор или сдавать в центры утилизации отходов.
Также Коллинз добавляет, что кофейная гуща может заблокировать кухонную раковину, поэтому даже с практической точки зрения ее лучше не смывать в сток.
Что делать с кофейной гущей
Вместо того, чтобы выливать кофе, эксперт советует найти ему полезное применение:
- разбавлять кофейную жидкость и использовать как тоник для растений;
- добавлять кофейную гущу в компост или контейнер для органических отходов;
- в небольших количествах высыпать ее на грядки или в сад, но не на одно и то же место, чтобы избежать накопления кофеина.
"Хотя кофейная гуща может добавить органического содержания в почву, ее избыток вредит растениям и функции почвы", - предупреждает Коллинз.
Смотрите видео о том, как сделать удобрение из кофейной гущи:
Об источнике: The Conversation
The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики.
Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов.
Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность.
The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.
