Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива

Юрий Берендий
27 октября 2025, 17:49
53
Ученые предупреждают, что привычка выливать кофе в унитаз или раковину вредит окружающей среде, загрязняя реки и водоемы кофеином и органическими соединениями.
Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива
Куда выбрасывать кофейную гущу - можно ли выбрасывать кофе в унитаз / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Куда выбрасывать кофейную гущу
  • Можно ли выбрасывать кофе в унитаз
  • Какая польза от кофейной гущи

После инцидента в Лондоне, когда женщину оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (примерно 7 500 гривен) за то, что она вылила кофе в канализацию, британские ученые призвали людей пересмотреть свои привычки - ведь такая утилизация вредит окружающей среде. Об этом сообщает профильное издание The Conversation.

Главред выяснил, как правильно выбросить кофейную гущу.

видео дня

Почему нельзя выливать кофе и гущу в унитаз или раковину

По словам Кевина Коллинза, старшего преподавателя кафедры "Окружающая среда и системы" Открытого университета, кофе является значительным загрязнителем водных ресурсов.

"Хотя одна чашка - это незначительное количество, 98 миллионов чашек кофе, ежедневно выливаемых в канализацию, создают серьезную проблему для наших рек и водоемов", - указывает он.

Он объясняет, что кофеин не разлагается быстро или легко, и даже после очистки воды часть вещества попадает в реки.

"Очистные сооружения удаляют от 60 до 100% кофеина, в зависимости от технологий и условий. Но даже очищенная вода может содержать кофеин, когда она возвращается в реки и моря", - добавляет ученый.

Кроме того, кофе снижает уровень pH воды и содержит органические соединения, которые при разложении забирают кислород из экосистемы. Это создает благоприятные условия для роста водорослей и гибели водных организмов.

Как кофе влияет на природу

Кевин Коллинз отмечает, что кофеин уже обнаруживали в реках более 50% стран мира - даже в Антарктиде.

"Последние исследования показывают, что кофеин влияет на метаболизм, рост и подвижность некоторых пресноводных водорослей, растений и личинок водных насекомых. Даже в небольших количествах он может быть вредным", - говорится в материале.

Во время сильных дождей комбинированные канализационные системы перегружаются, и неочищенные стоки с кофеином сбрасываются прямо в водоёмы, что только усиливает экологический вред.

Что можно, а что нельзя выливать в канализацию

Эксперт напоминает, что нельзя выливать в канализацию ничего, "чего вы не хотели бы увидеть в реке или море".

Среди запрещенных веществ - кофе и кофейная гуща, масло, горячий жир, краска, моющие средства, отбеливатели. Все это нужно выбрасывать в бытовой мусор или сдавать в центры утилизации отходов.

Также Коллинз добавляет, что кофейная гуща может заблокировать кухонную раковину, поэтому даже с практической точки зрения ее лучше не смывать в сток.

Что делать с кофейной гущей

Вместо того, чтобы выливать кофе, эксперт советует найти ему полезное применение:

  • разбавлять кофейную жидкость и использовать как тоник для растений;
  • добавлять кофейную гущу в компост или контейнер для органических отходов;
  • в небольших количествах высыпать ее на грядки или в сад, но не на одно и то же место, чтобы избежать накопления кофеина.

"Хотя кофейная гуща может добавить органического содержания в почву, ее избыток вредит растениям и функции почвы", - предупреждает Коллинз.

Смотрите видео о том, как сделать удобрение из кофейной гущи:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Conversation

The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики.

Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов.

Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность.

The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:40Синоптик
Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

18:18Война
Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

18:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Последние новости

18:48

Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителей

18:43

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

18:40

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

18:18

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
18:15

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

18:14

Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

17:53

Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

17:49

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

Реклама
17:36

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

17:36

ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

17:30

Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

17:20

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

17:18

"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

17:14

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

17:13

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Реклама
16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

15:19

Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

14:57

"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

14:43

Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

14:20

Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

14:16

На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

14:10

Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

14:02

"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

14:01

Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

13:49

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

13:43

15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

13:35

В Кремле признались, зачем РФ испытывает новые ядерные ракеты

13:18

Пылает в тылу оккупантов: ССО ударили по складу горючего и нефтебазе на Луганщине (видео)

12:51

Известного украинского актера мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"

12:49

"Дальше я сам": Миша Лебига сообщил о страшном горе в семье

Реклама
12:41

В Украине выросла стоимость ряда продуктов: сколько теперь придется платить

12:25

Конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему

12:22

Путин готов принять мирную концепцию Белого дома: реакция Украины

12:21

Может сгореть много приборов: топ советов для украинцев во время отключений

12:09

Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

11:45

Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

11:29

"Паника, меня трясет": что произошло во время родов 47-летней ведущей

11:18

"Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение

11:06

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

11:01

Их размер трудно представить: на территории Украины когда-то росли грибы-гигантыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять