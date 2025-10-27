Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива

Ученые предупреждают, что привычка выливать кофе в унитаз или раковину вредит окружающей среде, загрязняя реки и водоемы кофеином и органическими соединениями.

Куда выбрасывать кофейную гущу - можно ли выбрасывать кофе в унитаз / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

После инцидента в Лондоне, когда женщину оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (примерно 7 500 гривен) за то, что она вылила кофе в канализацию, британские ученые призвали людей пересмотреть свои привычки - ведь такая утилизация вредит окружающей среде. Об этом сообщает профильное издание The Conversation.

Главред выяснил, как правильно выбросить кофейную гущу.

Почему нельзя выливать кофе и гущу в унитаз или раковину

По словам Кевина Коллинза, старшего преподавателя кафедры "Окружающая среда и системы" Открытого университета, кофе является значительным загрязнителем водных ресурсов.

"Хотя одна чашка - это незначительное количество, 98 миллионов чашек кофе, ежедневно выливаемых в канализацию, создают серьезную проблему для наших рек и водоемов", - указывает он.

Он объясняет, что кофеин не разлагается быстро или легко, и даже после очистки воды часть вещества попадает в реки.

"Очистные сооружения удаляют от 60 до 100% кофеина, в зависимости от технологий и условий. Но даже очищенная вода может содержать кофеин, когда она возвращается в реки и моря", - добавляет ученый.

Кроме того, кофе снижает уровень pH воды и содержит органические соединения, которые при разложении забирают кислород из экосистемы. Это создает благоприятные условия для роста водорослей и гибели водных организмов.

Как кофе влияет на природу

Кевин Коллинз отмечает, что кофеин уже обнаруживали в реках более 50% стран мира - даже в Антарктиде.

"Последние исследования показывают, что кофеин влияет на метаболизм, рост и подвижность некоторых пресноводных водорослей, растений и личинок водных насекомых. Даже в небольших количествах он может быть вредным", - говорится в материале.

Во время сильных дождей комбинированные канализационные системы перегружаются, и неочищенные стоки с кофеином сбрасываются прямо в водоёмы, что только усиливает экологический вред.

Что можно, а что нельзя выливать в канализацию

Эксперт напоминает, что нельзя выливать в канализацию ничего, "чего вы не хотели бы увидеть в реке или море".

Среди запрещенных веществ - кофе и кофейная гуща, масло, горячий жир, краска, моющие средства, отбеливатели. Все это нужно выбрасывать в бытовой мусор или сдавать в центры утилизации отходов.

Также Коллинз добавляет, что кофейная гуща может заблокировать кухонную раковину, поэтому даже с практической точки зрения ее лучше не смывать в сток.

Что делать с кофейной гущей

Вместо того, чтобы выливать кофе, эксперт советует найти ему полезное применение:

разбавлять кофейную жидкость и использовать как тоник для растений;

добавлять кофейную гущу в компост или контейнер для органических отходов;

в небольших количествах высыпать ее на грядки или в сад, но не на одно и то же место, чтобы избежать накопления кофеина.

"Хотя кофейная гуща может добавить органического содержания в почву, ее избыток вредит растениям и функции почвы", - предупреждает Коллинз.

Смотрите видео о том, как сделать удобрение из кофейной гущи:

Об источнике: The Conversation The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики. Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов. Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность. The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.

