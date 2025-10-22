Укр
Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный метод

Ученые объяснили, как работает "военный метод сна", который, по утверждениям, помогает заснуть всего за две минуты, и действительно ли он эффективен для людей.
Как заснуть за 2 минуты - военный метод, чтобы быстро заснуть

В соцсетях активно распространяется "военный метод сна", который, по утверждениям, помогает заснуть всего за две минуты. Ученая Дин Дж. Миллер, старший преподаватель и исследователь сна из Института Аплтон (CQUniversity Australia) в статье для The Conversation, объяснила, что за этой техникой стоит и как она связана с реальными научными подходами.

Главред выяснил, что поможет быстро заснуть и реально ли заснуть за несколько минут.

Что такое военный метод сна

"Военный метод сна, как следует из названия, предназначен для того, чтобы помочь военнослужащим подготовить свое тело ко сну, независимо от окружающей среды", - объясняет Миллер.

Метод состоит из трех основных этапов:

  • прогрессивное расслабление мышц - поочередное сокращение и расслабление мышц лица, рук, груди и ног;
  • контролируемое дыхание - медленное, глубокое дыхание с акцентом на более длинных выдохах;
  • визуализация - представление спокойных образов, например, плавание на тихой воде или отдых на лугу.

По словам Миллер, "эти техники помогают военным успокоить нервную систему, даже в стрессовых и опасных условиях".

Как заснуть за 5 мин - как работает военный метод для засыпания

Хотя военные не публикуют официальных исследований своих методов, Миллер отмечает, что техника имеет сходство с когнитивно-поведенческой терапией бессонницы (CBT-I) - самым эффективным клиническим подходом к лечению нарушений сна.

"Заметили сходство между военным методом сна и CBT-I? И там, и там используются релаксация, контроль дыхания и управление мыслями", - говорит исследовательница.

Основная разница заключается в контексте. По ее словам, военнослужащие не имеют контроля над своей гигиеной сна. Им нужно уметь заснуть где угодно - и метод адаптирован именно к этим реалиям.

Реально ли заснуть за 2 минуты

Популярное утверждение, что этот метод позволяет заснуть за две минуты, преувеличено.

"Для большинства гражданских лиц засыпание за две минуты - нереалистичная цель. Обычно засыпание в течение 10-20 минут считается нормальным", - отмечает Миллер.

Напротив, если вы засыпаете слишком быстро, это может быть сигналом переутомления или чрезмерной дневной сонливости.

Что помогает заснуть - что делать, когда ты не можешь заснуть

Миллер советует использовать эту технику как инструмент для расслабления, а не как "волшебную кнопку сна".

"Военный метод сна - это привлекательный способ объединить техники здорового сна. На практике это сочетание инструментов, которые уже основываются на науке о сне", - объясняет она.

Главное - не зацикливаться на скорости.

"Если вы начинаете волноваться, что не можете заснуть за две минуты, именно это волнение может усложнить засыпание. Попробовать этот метод не навредит вашему сну. Но важно помнить, что качество сна определяется не только техниками, но и регулярностью, здоровым режимом и отсутствием стресса", - добавляет эксперт.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что ученые раскрыли новые правила измерения артериального давления. Исследователи из Медицинской школы Эксетерского университета разработали новый метод, который может изменить способ измерения артериального давления и пригодиться тем, кто не может пользоваться обычным тонометром на руке. Об этом сообщает научное издание Science Daily.

Также, в небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле. В ночь на вторник, 21 октября, над Украиной была видна комета C/2025 A6 Lemmon. Ее открыли только 3 января 2025 года. Орбитальный период кометы составляет примерно 1350 лет, а ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года - на расстоянии около 79 млн км. После этого период вращения уменьшится до примерно 1150 лет.

Другие новости:

Об источнике: The Conversation

The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики.

Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов.

Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность.

The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

